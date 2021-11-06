«أدنوك» و«بورياليس» تبحثان طرح «بروج» في اكتتاب عام

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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تبحث شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «بورياليس» النمساوية لإنتاج اللدائن طرح أسهم شركة «بروج» لإنتاج البلاستيك، التي تُعد مشروعاً مشتركاً بينهما، في اكتتاب عام أولي خلال العام المقبل.

وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن الطرح المُحتمَل هو أحد الخيارات التي تبحثها «أدنوك» و«بورياليس» بشأن «بروج». وأضافت الوكالة أن المناقشات لا زالت جارية في هذا الشأن، ولم يجرِ اتخاذ أي قرار نهائي فيما يخص الإطار الزمني لصفقة الطرح المُحتملة.

وأوضحت الوكالة أيضاً أنه من الممكن أن تبحث «أدنوك» و«بورياليس» أيضاً خيارات أخرى كبدائل عن صفقة الطرح.

وتسعى «أدنوك» إلى زيادة كم الأموال التي تحصل عليها من أصولها، بهدف تمويل الخطط التي تنتهجها حكومة أبوظبي لتنويع اقتصاد الإمارة.

وجمعت «أدنوك» منذ منتصف العام الماضي حوالي 15 مليار دولار كحصيلة لبيع حقوق التأجير الخاصة بخطوط أنابيب النفط وأيضاً العقارات التابعة لها، لشركات عالمية متخصصة في إدارة الأصول مثل «بروكفيلد أسيت مانجمنت» الكندية و«أبوللو جلوبال مانجمنت» الأمريكية.

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