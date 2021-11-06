جزيرة ياس تتألق في مهرجان ديوالي

المصدر: أبوظبي- البيان

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احتفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، بعيد الأنوار الهندي – ديوالي، والذي يصادف 4 نوفمبر من كل عام، حيث أضيئت معالم الوجهة الرئيسية، والمتوزعة في أنحاء الجزيرة احتفالاً بهذه المناسبة السنوية.

وتألقت عدد من معالم الجزيرة بأضواء مختلفة الألوان، بما فيها عالم فيراري أبوظبي الذي تتزامن هذه المناسبة مع الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاقه. إلى جانب ياس ووتر وورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي و كلايم أبوظبي، كما تلونت مجموعة فنادق ياس بلازا ودبليو أبوظبي - جزيرة ياس والاتحاد أرينا بألوان متعددة مبهرة.

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