«أي كيو فولفيلمنت» تطلق منصة «أي كيو هايبرد» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أي كيو فولفيلمنت»، أول شركة تعمل على توفير حلول الخدمات اللوجيستية بالتقنيات الروبوتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن توسعة نطاق حلولها من خلال إطلاقها منصة «آي كيو هايبرد»، باعتبارها نموذج الترخيص للحلول التي تقدمها الشركة باستخدام تقنية «آي كيو» والعمليات المعيارية التي يمكن تطبيقها بشكل فوري.

تم إطلاق هذا النموذج الفريد الذي يمتاز بسهولة التشغيل في معرض «هايبرموشن دبي» في «إكسبو 2020 دبي»، ليقدم حلاً شاملاً يمكن نشره بسرعة فائقة من قبل الشركات، عن طريق الاستعانة بالروبوتات وأتمتة المستودعات، إضافة إلى منصة «آي كيو» ذاتها التي تقدم العديد من الخدمات الصغيرة وإجراءات التشغيل القياسية والأدلة التشغيلية لتكون بمثابة الأسس التي تضمن تجربة عملاء استثنائية.

وتستطيع الشركات الاعتماد على منصة «آي كيو هايبرد» في عمليات التدريب والتطوير لتحسين عملياتها، الأمر الذي يساعد شركات التجارة الإلكترونية ومراكز الخدمات على توسعة نطاق عملياتها. ومن شأن المنصة ذاتها أن تعزز منظومة العمل بالكامل، بما يعود بالنفع على الشركاء من خلال اعتمادهم على شبكة متصلة بالتقنيات والعملاء والخدمات والموارد.

وقال فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أي كيو فولفيلمنت»: «بناءً على تقرير صادر عن «يورومونيتور»، يتوقع أن تكتسب اتجاهات التجارة الإلكترونية زخماً مع المستهلكين، كما ستشمل تجارب أسرع وأكثر أماناً وبطرق أداء بديهية وشخصية. لقد تلقينا اهتماماً كبيراً من عملاء ينتمون إلى أكثر من عشر دول تجاه الحلول التي نوفرها، وأبدوا رغبة لتمثيل «آي كيو هايبرد» في أسواقهم لضمان نمو أعمالهم وزيادة أعداد المستهلكين النهائيين.

ويمثل معرض «هايبرموشن دبي» الذي يُقام في «إكسبو 2020 دبي» فرصة استثنائية لإطلاق منصة «آي كيو هايبرد»، لاسيما وأنه يجمع بين رواد الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف التقنيات الرقمية المبتكرة لمستقبل الخدمات اللوجستية. ويمكن للشركات بالاعتماد على هذه المنصة تعزيز نموها على النطاق العالمي بفضل منظومة شركائها والأسواق الأساسية في أقل من 24 ساعة، والبدء بتحقيق الدخل منذ اليوم الأول لتشغيلها، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير السلس والمركزي».

يشار إلى أن «أي كيو فولفيلمنت» تضع التكنولوجيا في قلب عملياتها ضمن منظومة متكاملة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التجارة الإلكترونية على النمو وتوسيع نطاق أعمالها بسلاسة.

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