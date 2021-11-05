خبير عقاري يرصد أكثر 10 مناطق مبيعاً في دبي منذ بداية 2021

المصدر: دبي - البيان

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رصد الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، المناطق الـ10 الأكثر بيعاً للعقارات في دبي، خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2021، مسجلة مبيعات قياسية بقيمة 69.42 مليار درهم، بينما سجلت قيمة العقارات التي تم بيعها إجمالاً خلال الفترة، نحو 117 مليار درهم، موزعة على نحو 48 ألفاً 492 عقاراً، استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وأوضح الزرعوني أن السوق العقارية في دبي تحافظ على قوتها خلال عام 2021 بفضل عوامل رئيسية عدة أبرزها تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي اعتباراً من أكتوبر الحالي وحتي نهاية مارس 2022، هذا بالإضافة إلى التعافي السريع لاقتصاد الإمارات من تداعيات جائحة كورونا.

وذكر الزرعوني، أن مبيعات عقارات دبي خلال أكتوبر 2021 سجلت نمواً بنسبة 89.6%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، وبلغت قيمة مبيعات الوحدات السكنية في الإمارة 13.03 مليار درهم مقابل 6.87 مليارات درهم في أكتوبر 2020.

وقال الزرعوني إن إحصاءات حديثة لدائرة الأراضي والأملاك، أظهرت أن منطقة مرسى دبي تصدرت مناطق الإمارة من حيث قيمة البيع خلال فترة العشرة أشهر المنتهية في أكتوبر 2021 بعد بيع نحو 4843 عقاراً (أرض، فيلا، وحدة سكنية)، بقيمة 13 ملياراً و19 مليون درهم. وتعتبر تلك المنطقة من أكثر المناطق السكنية، التي تلقى رواجاً من مواطني ومقيمي دبي وأصحاب الأعمال، على حد سواء.

وأفادت الإحصاءات أن منطقة نخلة جميرا جاءت في المرتبة الثالثة من حيث قيمة المبيعات بـ11 ملياراً و710 ملايين درهم موزعة على 1678 عقاراً. وحلت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بالمرتبة الثالثة بإجمالي مبيعات بلغت 10 مليارات و899 مليون درهم عبر بيع 2761 عقاراً.

وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة برج خليفة (وسط المدينة) بإجمالي مبيعات سجلت 7 مليارات و134 مليون درهم موزعة على 1977 عقاراً، وتعتبر المنطقة أرقى وأكبر وأفضل كيلومتر مربع في العالم، حيث تتصف بالتكامل من حيث كل أنماط الحياة العصرية والمرفهة.

وجاءت بالمرتبة الخامسة منطقة «الخليج التجاري» بعد بيع 3796 عقاراً، بقيمة 5 مليارات و678 مليون درهم، تلتها منطقة «المركاض» بالمرتبة السادسة بـ5 مليارات و83 مليون درهم، بعد بيع 2615 عقاراً، ثم «الحبيه الرابعة» بالمرتبة السابعة، بـ4 مليارات و362 مليون درهم، موزعة على 2058 عقاراً.

وحلت منطقة «وادي الصفا 5» بالمرتبة الثامنة بـ 4 مليارات و145 مليوناً، موزعة على 2213 عقاراً، تلتها بالمرتبة التاسعة منطقة «الثنية الخامسة»، بقيمة 4 مليارات و90 مليوناً، موزعة على 3144 عقاراً. وفي المرتبة العاشرة، جاءت «الثنية الرابعة» بـ 3 و301 مليون درهم، موزعة على 547 عقاراً.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال»، إن مسار الأسعار لا يزال تصاعدياً ويواكب الإجراءات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مؤكداً دور المحفزات الحكومية الخاصة بمنح الإقامات الذهبية وغيرها من المبادرات الاستثنائية، بما يساعد توفير طلب إضافي للسوق.

وبيّن الزرعوني أن الطلب الكبير في السوق خصوصاً على قطاع الفلل يعكس نوعية المستثمر من ذوي الدخل المرتفع، ويؤكد الثقة والرهان على مستقبل الاستثمار في دبي.

وكشف أيضاً عن تأثير ارتفاع أسعار النفط في تعزيز اقتصاد دبي ككل، بما يساعد على وجود فوائض يمكن إعادة ضخها في قطاعات اقتصادية عدة في مقدمتها العقارات، بالإضافة إلى تعافي الاقتصاد الإماراتي وتحقيقه نمواً بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2021، ثم 3% في عام 2022 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

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