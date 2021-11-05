«أوبو» تحتفل بعيد «ديوالي»

المصدر: دبي - البيان

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خلال الاحتفال بعيد «ديوالي» هذا العام، التقط أجمل وأسعد اللحظات مع أحبائك وانشر أجواء الاحتفالات من حولك من خلال «بورتريه البوكيه» التقنية الثورية المتوفرة في سلسلة هواتف رينو6 من أوبو، والتي تم إطلاقها مؤخراً. مع مزايا مُعززة بأحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة لضمان التقاط مشاهد واضحة، تعد خاصية "فيديو بورتريه البوكيه" من أوبو أحدث إضافة إلى مميزات سلسلة هواتف رينو6 من أوبو من ميزات تحسين تصوير الفيديو.

بفضل ميزة بورتريه البوكيه المحسّنة من أوبو يمكنك الاستغناء عن تطبيقات تحرير وتعديل الصور المختلفة وكاميرات DSLR ذات قدرات تصوير الفيديو الاحترافية أيضاً، إذ تعد هذه الميزة مدمجةً في كل من الكاميرات الأمامية والخلفية، بحيث يمكن للمستخدمين وأحبائهم الاستمتاع بمزايا التصوير الاحترافي من جهاز نحيف وأنيق يناسب راحة أيديهم بشكل استثنائي.

وتوّج جمال الصورة بوجودك في مركزها مع خلفية مرصعة بالمصابيح المضاءة أو التقط مقاطع فيديو حيّة للألعاب النارية باستخدام خاصية بورتريه البوكيه، حيث إنها تمنح الصورة شكلاً جمالياً وسريالياً مع إضاءة الخلفية بتأثير فنّي دافئ. تستخدم هذه الميزة -وهي الأولى من نوعها في عالم الهواتف المحمولة- قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) للتمييز بين الجسم الرئيسي المراد تصويره، والخلفيات ذات الإضاءة الساطعة لتمنحك لقطة مثالية تشبه أجواء فانتازيا عالم بوليوود المبهر.

ويتميز فيديو بورتريه البوكيه بدقة هائلة تصل إلى 97٪ فيما يتعلق بخاصية التعرّف على الأجسام بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية رسم خرائط الجسم بزاوية 360 درجة وتحسينات دقة البكسل لكل إطار على حدى، كما يوفر عرض في الوقت الفعلي لمستخدميه لضمان الحصول مقاطع فيديو سينمائية لا مثيل لها.

وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي ذات المستوى العالمي، تكتشف ميزة بورتريه البوكيه مصادر الضوء المختلفة في الخلفية وتحولها إلى نقاط ضوئية دائرية برتقالية اللون لتظهر وكأنها أجرام سماوية ضبابية على أعماق متباينة، مما يضيف لمسة سينمائية ساحرة إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. تعمل ميزة بورتريه البوكيه جنباً إلى جنب مع خاصية تجميل الصورة وتثبيتها التي تدعمها الكاميرا الخلفية الرباعية بدقة 50 ميغابكسل وكاميرا الزاوية فائقة الاتساع بدقة 16 ميغابكسل وكاميرا تيليفوتو بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، لتستمتع بمعرض فني مُميّز وليس معرضاً عادياً في هاتفك مع مقاطع فيديو فائقة الجودة.

ومن خلال خاصية التصفية الانتقائية لأضواء الخلفية المُشتتة وتعزيز الجسم المراد تصويره وإبرازه، فإن مستشعر IMX-766 من سوني المُدمج في هاتف رينو6 برو 5G من أوبو مع تقنية "أومني-فوكس Omni-focus" لا يغفل عن التقاط أي تفاصيل مهما كانت دقتها على الإطلاق، ويفرض تأثيراً يشبه استوديوهات السينما سواء للصور أو الفيديو، حتى أثناء الليل في الإضاءة المنخفضة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لميزة الفيديو بالعرض الثنائي الفريدة من نوعها التسجيل من الكاميرات الأمامية والخلفية في وقت واحد، لتوثيق كل لحظة فور حدوثها وردود أفعالك عليها، كما وتتيح لك حفظها في مساحة تخزين مضاعفة وذاكرة عشوائية تبلغ 12 غيغابايت.

ومع حلول موسم الاحتفالات، لن يضطر مستخدمو أجهزة رينو6 من أوبو للقلق مطلقاً بشأن تفويت أي لحظة، كما يمكنهم تسجيل لقطات عالية الجودة طوال الليل بفضل تقنية الشحن السريع "سوبر ڤووك SuperVOOC" التي توفر شحناً كاملاً للهاتف في حوالي 30 دقيقة فقط.

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