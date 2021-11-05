25 ملياراً تحلّق بسوق دبي إلى أكبر مكاسب أسبوعية في 6 سنوات

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

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حقق سوق دبي المالي، مكاسب قياسية في تداولات الأسبوع الماضي، بعدما ربح رأسماله السوقي، ما يناهز 25 مليار درهم، مدفوعاً بجملة قرارات حكومية، شملت إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في السوق، وإنشاء صندوق تصل قيمته حتى ملياري درهم كصانع للسوق.

وصعد مؤشر سوق دبي خلال الأسبوع 8.6 %، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ يناير 2016، أي ما يقارب 6 سنوات، ليغلق عند 3107.67 نقاط، محققاً أعلى إغلاق أسبوعي منذ مارس 2018، ومواصلاً مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، فيما صعد سوق أبوظبي 1.81 %، ليقفل عند 8014.89 نقطة، بمكاسب سوقية 4.4 مليارات درهم.

واستمر سهم «سوق دبي المالي» في مكاسبه القياسية بالقرب من الحد الأقصى للجلسة الثالثة على التوالي لينمو بنسبة 45% بالغاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2015، بمكاسب سوقية جاوزت 4.2 مليارات درهم في 3 جلسات.

واستقطبت الأسهم سيولة قوية خلال الأسبوع، بلغت 14 مليار درهم، موزعة بواقع 8.5 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و5.5 مليارات درهم في سوق دبي، وجري تداولي 6.1 مليارات سهم، منها 4.05 مليارات سهم في دبي، و2.05 مليار سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 98.5 ألف صفقة.

وعزز مكاسب الأسواق، الاتجاه للشراء للأجانب، في ظل مساعيهم لاقتناص الفرص، والأسعار المغرية، ليحققوا صافي شراء بنحو 691720 مليون درهم، موزعة بواقع 486.7 مليوناً في دبي، 205 ملايين في أبوظبي.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية، ارتفع في سوق دبي سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 55.9 %، بالغاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2015، و«جي إف إتش» 30.17 %، و«إعمار العقارية» 18.9 %، و«دبي الإسلامي» 4.3 %، و«دبي للاستثمار» 15.9 %، و«شعاع كابيتال» 10.6 %، و«إعمار للتطوير» 6.41 %، و«إعمار مولز» 16.5 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.7 %، و«الاتحاد العقارية» 36.88 %، و«ديار» 19.5 %، و«العربية للطيران» 8.6 %، و«داماك» 12 %، و«أرامكس» 1.14 %.

بينما في سوق العاصمة صعد «أبوظبي الأول» 3.03 %، و«أبوظبي الإسلامي» 0.68 %، و«الدار» 6.9 %، و«اتصالات» 4.38 %، و«الياه سات» 2.55 %، و«دانة غاز» 5.83 %، و«أدنوك للحفر» 0.67 %.

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