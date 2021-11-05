308 % قفزة أرباح «العالمية القابضة» إلى 7.23 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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قفزت أرباح شركة «العالمية القابضة» الصافية 308 % إلى 7.68 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بنحو 1.78 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي أمس إنها واصلت أداءها المتفوق، مشيرة إلى أن هذا سيكون الاتجاه السائد فيما تبقى من العام الجاري، كما ستواصل الشركة مسيرتها لتحديد الأصول والأنشطة الاقتصادية لتوسيع استراتيجية التنوع التي تتبناها أكثر مع الاستمرار في الوقت نفسه في تعزيز أداء الشركات القائمة التي تندرج تحت مظلة المجموعة.

وأوضحت الشركة أن إيراداتها الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر بلغت 18.3 مليار درهم بنمو 297% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في حين بلغ صافي الدخل 7.23 مليارات درهم، ما يجعل الشركة الأعلى قيمة بين الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبلغ إجمالي أصول الشركة ما قيمته 64.39 مليار درهم محققاً زيادة قدرها 50.38 مليار درهم مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وحقق معدل ربحية السهم زيادة 176% خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 2.6 درهم.

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