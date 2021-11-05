455,6 مليوناً أرباح «دبي للاستثمار» في 9 أشهر بنمو 9 %

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «دبي للاستثمار» تسجيل أرباح صافية بقيمة 455,6 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى بزيادة 9٪ مقارنة بـ 418,1 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي كما ارتفع إجمالي دخل الشركة إلى 2,6 مليار درهم مقارنة مع 1,9 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من 2020.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في دبي للاستثمار: «تعكس نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مدى مرونة نموذج أعمالنا، وهي نتيجة للأداء القوي الذي حققناه عبر جميع قطاعات الأعمال ومواصلتنا التركيز على استراتيجية النمو والتوسع. وبعد إجراء تقييم دقيق وتماشياً مع تطورات الأسواق، توجّه المجموعة مواردها نحو ترسيخ حضورها في قطاع العقارات، ولا سيما مع تحسن الطلب في الأسواق المحلية والدولية.

وقد أعلنت المجموعة مؤخراً عن مشروعها الجديد في إمارة رأس الخيمة، وهو مشروع سكني متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية بقيمة مليار درهم، ويهدف إلى إطلاق إمكاناتنا الاستثمارية في هذا القطاع وتعزيز محفظتنا الأساسية لتحقيق عوائد ثابتة ومستدامة للمساهمين».

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