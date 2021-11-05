16.2 ملياراً تداولات عقارات أبوظبي في الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أمس، عن نتائج الربع الثالث من 2021، حيث سجلت إجمالي قيمة التداولات العقارية في الإمارة 16.2 مليار درهم تم تحقيقها من خلال 3932 معاملة، شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 1،708 صفقات شراء لعقارات بما قيمته 4.6 مليارات درهم و2224 معاملة رهن عقاري بقيمة 11.6 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة التداولات بـنحو 1.1مليار درهم، تلتها جزيرة السعديات في المرتبة الثانية بـ 705 ملايين درهم، واحتل مشروع الجرف حزام الغابات المرتبة الثالثة بـ 658 مليون درهم، وجاءت جزيرة الريم في المرتبة الرابعة بـ 485 مليون درهم، فيما احتلت مدينة خليفة المرتبة الخامسة بنحو 237 مليون درهم.

وقال الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل: «يتضح من نتائج التداولات العقارية في أبوظبي للربع الثالث من 2021 متانة الاقتصاد في الإمارة ومدى استجابته الفعالة لخطط التعافي، بالإضافة إلى المحفزات الاقتصادية، التي انتهجتها القيادة الرشيدة لتعكس هذه النتائج الجهود، التي تقوم بها الدائرة، حيث يسهم ذلك بشكل فعال في تعزيز مكانة أبوظبي على خريطة أفضل مدن العالم للاستثمار والعيش والاستقرار، وبناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، والتي من شأنها أن تسهم في استدامة الرفاهية وجودة الحياة في الإمارة».

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