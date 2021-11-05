مطعم كويا بدبي يقدم تجربة غداء عمل مميزة

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلن مطعم كويا تقديم تجربة بيروفية أصيلة تتضمن غداء عملٍ يرضي جميع الأذواق. ويقع مطعم كويا دبي في قلب قرية المطاعم في منتجع فور سيزونز، وسط أجواء مستوحاة من تراث حضارة الإنكا المعماري ومساحاتها الخضراء. ويقدّم كويا تجربةً غامرةً تعكس العناصر الحيوية للمطبخ البيروفي المعاصر، على وقع أنغامٍ موسيقية خاصّة .

ويمكن اختيار طبقين من المقبلات الشهية، ومن ثمّ اختيار الطبق الرئيسي مثل طبق المأكولات البحرية أروز نيكي (أو طبق الدجاج المشوي. وتضم القائمة تشكيلة من المشروبات الخاصة بالمطعم مثل المشروب المفضل للضيوف بربل رين (المصنوع من خضار تشيكا مورادا البروفية، وبيوريه باشن فروت، وعصير اللايم الطازج، وعصير الأناناس مع القليل من السكر).

وغداء العمل من الأحد إلى الخميس، من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 3:30 عصراً، ويمكن الانضمام إلى مجتمع كويا الموسيقي، ومتابعة COYAMusic@ على إنستجرام وساوند كلاود وسبوتيفاي.

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