غرفة عجمان تفتتح المعرض الدائم لـ«مركز عجمان لريادة الأعمال»

المصدر: (عجمان ـ البيان)

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افتتحت غرفة تجارة وصناعة عجمان، «مركز عجمان لريادة الأعمال» التابع لها، والذي تسعى من خلاله إلى توفير منصة تسويقية مستدامة لرواد ورائدات الأعمال في إمارة عجمان، وتقديم مزيد من التسهيلات لقطاع الأعمال والاستثمار.

تم الافتتاح بحضور الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وسالم بن أحمد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

حضر الافتتاح الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان وعضوات مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، ومنى المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وسامي شعبان، المدير العام لجمعية أسواق عجمان التعاونية، إلى جانب صبوحي عطار، رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والتجار وأصحاب الأعمال.

وأعلنت الغرفة عن الافتتاح التشغيلي للمعرض الدائم التابع للمركز بنسبة تشغيلية تصل إلى 50%، ووجهت الدعوة لجميع رواد ورائدات الأعمال إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها مركز عجمان لريادة الأعمال.

وأشادت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، بمستوى الخدمات التي يوفرها المركز لرواد ورائدات الأعمال وتنوع المشاريع والمنتجات المشاركة بالمعرض الدائم، مؤكدة أن المركز إضافة نوعية لاقتصاد الإمارة لما يوفره من خدمات لقطاع الأعمال ككل، وأثنت على جهود مجلس سيدات أعمال عجمان ودوره في تمكين المرأة بشكل خاص وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تجسد توجيهات قيادتنا الرشيدة.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي أن المركز يشكل إضافة نوعية لحزمة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها غرفة عجمان لدعم قطاع الأعمال في الإمارة والمساهمة في تطوير أعمال رواد ورائدات الأعمال، عبر تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وتوفير كافة المقومات اللازمة لتطويرها وتنميتها بشكل مستدام وبما يعزز من تنافسية عجمان الاقتصادية، ويواكب رؤية القيادة الرشيدة في ضرورة تكاتف الجهات الحكومية لتنويع المزايا والفرص بقطاع ريادة الأعمال في الدولة ودعم مساهمته في مشاريع الدولة للخمسين القادمة.

وأوضح خالد الشامسي، مدير مركز عجمان لريادة الأعمال، أن المركز تم تصميمه بشكل يضمن توفير مجموعة واسعة من الخدمات التي تحقق قيمة مضافة لرواد ورائدات الأعمال بأسعار تنافسية، تسمح لهم بممارسة أعمالهم بأفضل صورة والترويج لها ضمن أوسع نطاق. كما يوفر المركز قاعات تدريب ومركز ابتكار ومكاتب مخصصة للمنشآت الخاصة من الشركات.

وكانت هناك جولة تعريفية على المحلات المشاركة في المعرض الدائم للمركز، والتي تنوعت بين محال للعطور والأشغال اليدوية والملابس والأغذية والمشروبات والهدايا وتقديم الخدمات الاستشارية وغيرها من الأنشطة التجارية.

وصاحبت الافتتاح أنشطة متنوعة ضمت تنظيم معرض لوحات للفنان إبراهيم العوضي، وعروضاً شعبية، وورشاً تدريبية وتقديم خدمات استشارات لرواد الأعمال بالتعاون مع مركز رواد للاستشارات الإدارية والتدريب.

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