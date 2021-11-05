«ريفولي» تطلق قسماً للحلول البصرية

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أعلنت مجموعة ريفولي إطلاق قسم للرعاية والحلول البصرية حيث تتمتع سوق العناية البصرية بآفاق كبيرة، مما يجعل مشروع مجموعة ريفولي الجديد مناسباً لتقديم أعلى مستويات الجودة من المنتجات والخدمات في مجال رعاية الرؤية لعملائها بمنطقة دول مجلس التعاون.

وقال راميش برابهاكار، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لمجموعة ريفولي: ريفولي البصريات التي أطلقتها مجموعة ريفولي ستستفيد من فرص العمل في قطاع رعاية الرؤية مع خطط لتوسيع وجودها في المنطقة إلى أكثر من 100 متجر بحلول أوائل العام المقبل.

اليوم، توسعت أعمال النظارات للمجموعة إلى أكثر من 75 متجراً في الأسواق الأربعة الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي ـ الإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان - وقد تم تحقيق ذلك خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. ومع ازدياد العدد بشكل أكبر، من المتوقع أن تفتتح ريفولي البصريات 100 متجر بحلول أوائل عام 2022 عبر مفاهيمها الثلاثة لبيع النظارات«.

وأسست مجموعة ريفولي التي تتخذ من دبي مقراً لها سمعتها على مدى العقود الثلاثة الماضية، باعتبارها واحدة من أكبر المستوردين والموزعين وتجار التجزئة للمنتجات الفاخرة مع أكثر من 300 متجر في المنطقة، إلا أن دخولها في مفاهيم بيع النظارات بالتجزئة يشير إلى نقلة نوعية في توسع للمجموعة. وسيتضمن المشروع الجديد منشأة تدريب متخصصة تسمى»أكاديمية ريفولي البصريات"، والتي ستدرب أخصائيي البصريات في المتجر على مفاهيم النظارات الثلاث تحت مظلة ريفولي البصريات.

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