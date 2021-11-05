أذربيجان تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي

المصدر: (دبي - البيان)

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واصلت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي توسعة نطاق حضورها عالمياً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أذربيجان للاستثمار القابضة التي انضمت للبرنامج كبوابة جديدة. وقع المذكرة سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «دي بي ورلد»، ورسلان عليخانوف، الرئيس التنفيذي للشركة الأذرية بحضور وزير الاقتصاد الأذري ميكائيل جباروف.

وتهدف مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي يقودها القطاع الخاص إلى تسهيل تدفق حركة التجارة العالمية، وتعمل كبرنامج ولاء فريد لتحفيز التجار ووكلاء الشحن حول العالم على زيادة الحركة التجارية من خلال تسهيل وصولهم إلى الأسواق عبر الطرق التجارية القائمة والجديدة.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي- «دي بي ورلد»: ستتمكن أذربيجان من خلال انضمامها لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي من زيادة وتنويع حركتها التجارية عبر تطوير مسارات تجارية جديدة على المستوى الدولي، فضلاً عن تعزيز اتصالها مع دبي، بما يساعد على توطيد العلاقات التجارية المتنامية بين الإمارات وأذربيجان.

وتشير بيانات مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2019 إلى أن إجمالي صادرات أذربيجان بلغ 19.8 مليار دولار. ونظراً لما تمثله التجارة من أهمية للاقتصاد الأذري، فهناك فرصة واضحة توفرها المبادرة لدعم التجار ووكلاء الشحن في البلاد.

وقال رسلان عليخانوف: توقيع هذه الشراكة بمثابة حافز لتعزيز النشاط التجاري في جميع أنحاء أذربيجان، ولدعم الشركات الأذرية في إيجاد فرص عمل عالية الجودة على المستوى المحلي، فضلاً عن تقديم تجارنا الحالين والجدد في الأسواق الدولية.

وسيتيح انضمام شركة أذربيجان للاستثمار القابضة إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي فرصة أمام التجار ووكلاء الشحن الأذريين للوصول إلى محفظة من المزايا التي تضمن لهم تحقيق حركة تجارية أقل تكلفةً وأكثر كفاءة. وتشمل المزايا المباشرة للأعضاء إمكانية التتبع السريع لحركة البضائع، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتقديم معلومات الشحن وتسهيل التجارة عبر الحدود.

ومع انضمام أذربيجان كبوابة للمبادرة، سيحظى التجار الأذريون بفرص الوصول إلى طرق التجارة الدولية القائمة والجديدة، والاستفادة من تبادل الخبرات وأحدث التقنيات في التجارة والخدمات اللوجستية، مثل العديد من الشركاء العالميين في مبادرة الجواز اللوجستي العالمي.

وستساعد المبادرة التجار الأذريين بشكل خاص على الاستفادة من الطفرة التجارية بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة، مع نمو حركة الواردات من دولة الإمارات إلى أذربيجان بنسبة 76 ٪ بين عامي 2016 و 2019. ومن خلال الشبكة العالمية لبرنامج المبادرة، يمكن للتجار الأذريين أن يصلوا بسهولة أكثر إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

وشركة أذربيجان للاستثمار القابضة هي هيئة قانونية حكومية أنشئت في 2020 بموجب مرسوم من رئيس أذربيجان، بهدف تحسين نظام إدارة وتشغيل الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة. وستعمل الشركة كهيئة تنسيق لانضمام التجار ووكلاء الشحن الأذريين إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي.

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