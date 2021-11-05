«أدنيك» تستضيف مجموعةً واسعة من الفعاليات في نوفمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، استضافتها لمجموعة واسعة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية المرموقة، التي ستقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الشهر الجاري.

وتستضيف أدنيك، خلال الفترة من 15 - 18 نوفمبر، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ودائر الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتُنظمه شركة دي إم جي للفعاليات.

ويقام في الفترة من 21 إلى 25 نوفمبر، أسبوع الأمن الإلكتروني «هاك إن ذي بوكس» 2021، الذي يشهد مشاركة مجموعة من المتحدثين والخبراء، الذين تم اختيارهم، في اجتماع لجنة مراجعة الأوراق البحثية في مؤتمر «هاك إن ذا بوكس».

حيث تتمحور الفعالية حول آخر التطورات في أبحاث الأمن الحاسوبي وأهدافه، لاستعراض استراتيجيات هجوم ودفاع إلكترونية جديدة وغير مسبوقة، من خلال العروض التقديمية المتنوعة عالية التقنية، وجلسات التدريب العملية.

وسيشهد المركز استضافة معرض VIV MEA التجاري الدولي، المتخصص بصناعة الأعلاف والأغذية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الفترة من 23 - 25 نوفمبر. وتتضمن الدورة الثالثة من المعرض، برنامجاً حافلاً، يغطي مواضيع متعلقة بمنتجات الألبان والثروة السمكية والدواجن والبيض والمواشي، بما فيها الماعز والإبل.

ويستضيف المركز في 23 و24 نوفمبر، المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، الذي ينعقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية. ويُعد المنتدى، أضخم مؤتمر ومعرض يركز على الابتكارات في مجالات الزراعة المستدامة.

وتجمع دورة هذا العام، منتجي المواد الغذائية وصنّاع القرار، ومستثمرين بمجال الأغذية، لاستكشاف ابتكارات تساعد على زيادة الإنتاجية، وتعزيز المحاصيل، ومكافحة الحشرات، وزيادة الأرباح، وتوفير المياه، وتخطي تحديات التغير المناخي.

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