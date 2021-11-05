اجتماع تنسيقي بين حكومة الفجيرة ووزارة الصناعة

المصدر: (الفجيرة - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة اجتماعاً تنسيقياً في مقرها مع فريق التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لمناقشة مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة. حضر الاجتماع عدد من مديري الدوائر الاقتصادية بالإمارة.

ويهدف برنامج الثورة الصناعية الرابعة إلى تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي داخل الدولة وزيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30 % والتي تعزز قدرة القطاع التنافسية.

وأكد محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية في الفجيرة ووزارة الصناعة، وتوحيد الجهود لوضع استراتيجية عامة تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية في الدوائر الرسمية بالإمارة بهدف ترسيخ اقتصاد المعرفة وبما يتوافق مع تحديات المرحلة المقبلة.

واستعرض أنشطة القطاع الاقتصادي والصناعي في الإمارة ومنها الصناعات التحويلية، والإسمنتية وصناعة المحاجر التي تستخدم في مشاريع البناء والتشييد، علاوة على دور منطقة الصناعات البترولية «فوز» التي تعد من أهم المناطق البترولية في صناعة وتخزين النفط في العالم، إضافة إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية في الفجيرة، كالزراعة وصيد الأسماك، وتجارة الجملة والتجزئة وغيرها

وقال محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: مؤشر جاهزية الثورة الصناعية الرابعة، تم إطلاقه كمبادرة مع برنامج الثورة الصناعية الرابعة، بهدف زيادة الوعي وتبادل المعرفة وتحفيز التحول الرقمي وتقييم النضج الرقمي لقطاع الصناعة في الامارات علاوة على إنشاء خارطة طريق للتحول الرقمي وتقديم حزم حوافز لدعم تبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعة

وأضاف أن اللقاء يحمل أهمية خاصة في التواصل المباشر ما بين الدوائر الاقتصادية في إمارة الفجيرة وفريق التكنولوجيا المتقدمة في الوزارة بهدف تبادل المعلومات وتحقيق التعاون المثمر، ودعم مبادرة الفريق الذي يعمل على تقييم 200 شركة صغيرة ومتوسطة بحلول الربع الأول 2022.

وقدم طارق الهاشمي رئيس قسم تبني التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عرضاً لبرنامج الثورة الصناعية الرابع «الصناعة 4.0» المصمم لتحفيز تبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي في الإمارات بهدف إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على مواكبة النمو والتقدم والازدهار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز