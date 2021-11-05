المصدر: دبي- البيان

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- حققت شركة «دار التمويل» أرباحاً صافية بنحو 20.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 21.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

- ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «الخليج للمشاريع الطبية» إلى 34.97 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 34.16 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

- تحولت شركة غلفا للاستثمارات العامة نحو الربحية في الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري، محققة 17.86 مليون درهم مقابل خسائر بقيمة 4.75 ملايين درهم في الفترة المقابلة من 2020.

- يجتمع مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في 9 نوفمبر للنظر في اعتماد توزيع أرباح مرحلية عن الربع الثالث من العام الجاري وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة سابقاً من قبل المساهمين.

- يعقد مجلس إدارة شركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» اجتماعاً في 9 نوفمبر لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لمناقشة واعتماد تغيير الاسم القانوني للشركة.

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