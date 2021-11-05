عمومية «أركان» تنتخب مجلس إدارة جديداً

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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انتخبت الجمعية العمومية لشركة «أركان لمواد البناء مجلس إدارة جديداً خلال اجتماع انعقد بتقنية الحضور عن بُعد، أمس، برئاسة المهندس جمال الظاهري.

يأتي ذلك عقب استكمال صفقة توحيد الأعمال الاستراتيجية بين «أركان» و«حديد الإمارات»، مشكلتين أكبر شركة متكاملة لصناعة الحديد الصلب ومواد البناء والتشييد بالدولة.

ويضم مجلس الإدارة الجديد في عضويته كلاً من المهندس جمال الظاهري، المهندس سعيد غمران الرميثي، حمد عبدالله الشرفاء الحمادي، عبدالعزيز الهاجري، نبيل قادر، فاطمة الفهيم، وفرح المزروعي.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري: أهنئ أعضاء مجلس الإدارة الجُدد على انتخابهم، وأشكر أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم على مساهماتهم، وأثمِّن ما بذلوه من جهود مخلصة، خلال فترة عضويتهم.

ولا شك في أن توحيد الأعمال الاستراتيجي بين أركان وحديد الإمارات، من شأنه أن يضع الشركة على مسار النمو المستدام، ويعزز من تنوع مصادر إيراداتها على المدى البعيد، وأتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة الجديد لفتح آفاق أوسع أمام الشركة، واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع إقليمياً وعالمياً.

وكانت «أركان» أعلنت في 4 أكتوبر إتمام كل الجوانب القانونية لصفقة توحيد أعمالها مع «حديد الإمارات» بعد حصولها على كل الموافقات التنظيمية اللازمة.

وبموجب البنود الأساسية للصفقة، أصدرت «أركان» لصالح «صناعات» سندات قابلة للتحويل، تم تحويلها إلى 5,1 مليارات سهم عادي في «أركان». وتعزز هذه الصفقة تنوع مصادر إيرادات المجموعة الموحدة، وتتيح للمستثمرين ولأول مرة في تاريخ أسواق المال الإماراتية، تداول أسهم شركة متخصصة بصناعة الحديد الصلب في دولة الإمارات.

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