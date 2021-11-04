«ايفوبس ماركتينج» مركز دبي للسلع المتعددة تطرح حزمة التسوق الرقمي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

طرحت «ايفوبس ماركتينج» مركز دبي للسلع المتعددة حزمة خاصة تجمع بين التسويق الرقمي، والإرشاد الاستراتيجي لدمج التكنولوجيا، لمساعدة تجار التجزئة في التجارة الإلكترونية على تحقيق أهداف شركاتهم.

وقالت هينا باكت، المدير المفوض في «ايفوبس ماركتينج» مركز دبي للسلع المتعددة: هناك إمكانات وفرص هائلة لتحقيق المزيد من التوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خاصة في الإمارات، التي تعتبر رائدة للسوق. من الضروري للشركات أن تفهم الوضع الحالي للنظام البيئي للتجارة الإلكترونية، فضلاً عن التحديات القائمة والقادمة، والابتكار المستمر يحرك ويوجه تجربة وتوقعات العميل، نشهد تحولاً كبيراً في سلوك المستهلك. المشترون يبحثون عن تجارب أسرع، أكثر أمناً، متنقلة، أكثر بديهية وذات لمسة شخصية، إلى جانب خيارات دفع مرنة وتحقيق فوري للنتيجة المرجوة، وظهور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي حقق تحولاً كاملاً، وأثرى بشكل هائل تجربة العميل.

يؤكد الخبراء أن توفير تجربة المتجر خلال التسوق أونلاين أمر حيوي لنجاح أي تجارة إلكترونية كما يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على ولاء المتسوقين أونلاين. وتوضح هينا: هناك أدوات متعددة مثالية للشركات من كل الأحجام قادرة على المساعدة في تكرار تجربة المونة والملاط أونلاين، المهم هو أن نتذكر أن التجارة الإلكترونية باقية وتنمو مع دخول المزيد من الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر إلى مشهد التجارة الإلكترونية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز