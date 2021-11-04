«آركابيتا» و«آردن» تعلنان عن مشروع للاستحواذ على عقارات صناعية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت الشركة العالمية للاستثمارات البديلة آركابيتا غروب هولدنغز («آركابيتا») ومجموعة «آردن» المتخصصة في الاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، إطلاق مشروع مشترك، للاستحواذ على عقارات صناعية متعددة المستأجرين بمراكز عمرانية، ضمن أسواق أمريكية كبرى. واستكمل المشروع المشترك كونه مرحلة أولى إغلاق صفقات استحواذ على عقارات بقيمة تزيد على 550 مليون دولار أمريكي، ويعمل على الاستحواذ على عقارات إضافية في المدى القريب بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، في إطار خطط لتنمية القيمة الإجمالية لأصول المحفظة إلى 2 مليار دولار أمريكي، موزعة في أكبر 25 سوقاً صناعية أمريكية.

وخصصت «آركابيتا» و«آردن» للمشروع المشترك محفظة أولية، تضم نحو 5 ملايين قدم مربعة موزعة على أكثر من 18 مجمعاً صناعياً في 7 أسواق أمريكية في مدن أتلانتا وتشارلوت وكولومبوس ودالاس وهيوستن وفيلادلفيا وإنديانابوليس.

وقال عاطف عبدالملك، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا»: يمثل هذا المشروع المشترك جزءاً من استراتيجيتا للاستثمار في العقارات الصناعية، حيث سبق لنا الاستحواذ على صفقات عقارية صناعية ولوجستية حول العالم تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليارات دولار، ونحن نستثمر في شريحة العقارات الصناعية في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين عامًا. وتسعدنا الشراكة مع مجموعة آردن ووضع هذه المحفظة ذات التنوع العالي في متناول مستثمرينا.

وقال كريغ أ. سبنسر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «آردن»: اعتمدت مجموعتنا استراتيجية الاستثمار في هذه الشريحة المميزة من قطاع العقارات الصناعية حيث تحقق عوائد مجزية للمستثمرين، ويسرنا العمل جنباً إلى جنب مع شريكنا الاستراتيجي المؤتمن مجموعة «آركابيتا» التي تشاركنا رؤيتنا طويلة الأمد لهذه الفئة من الأصول.

والمشروع المشترك يستهدف الاستثمار في مستودعات في أسواق شبه مكتملة البناء تمتاز بحجم منخفض جداً من العقارات الجديدة المعروضة في السوق نتيجة لندرة الأراضي غير المطوّرة بالقرب من المراكز العمرانية. ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار الإيجارات في شريحة العقارات متعددة المستأجرين، ما يدعم استمرار نمو الطلب على جميع شرائح عقارات الإمداد اللوجستي. وتهدف القاعدة التشغيلية للمشروع المشترك إلى بناء محفظة ذات حجم في سوق، يتسم بملكية عقارات مجزأة لامركزية لهذه الفئة من الأصول.

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