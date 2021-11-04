«فارنك» توقع مذكرة تفاهم مع هواوي لرقمنة خدمات إدارة المرافق

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «فارنك» العاملة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة في الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي المتخصصة في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية.

وستساعد هواوي شركة فارنك بموجب شروط الشراكة التقنية الجديدة في نقل المعرفة بشكل دوري ودعم المبادرات الذكية التي تم تطويرها ودعمها من خلال غرفة القيادة والتحكم الجديدة الموجودة في قرية فارنك، المجمع السكني الجديد لموظفي الشركة والبالغ تكلفته 200 مليون درهم الذي يقع في منطقة دبي الجنوب.

وستدعم هواوي حل هايتك 4.0 الذكي، أحدث مبادرات فارنك الذكية ليس فقط من خلال توفير مزيج من تقنية الجيل الخامس وتقنية واي فاي 6 المدعومة بحلول هواوي للذكاء الاصطناعي والمدن الذكية فحسب، ولكن أيضًا تقديم التقنيات التشغيلية بما في ذلك منصات أمان الذكاء الاصطناعي وغرف المصانع الذكية التي ستسهم في زيادة سرعة وكفاءة وديناميكية شركة فارنك.

وقال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: «يدعم النظام الكفاءات التشغيلية ورفاهية الموظفين والاستدامة مع توفير مبالغ كبيرة للعملاء من خلال تقليل تكاليف القوى العاملة بنسبة تصل إلى 17% عن طريق التحويل من الإدارة التشغيلية التقليدية لإدارة المرافق إلى الإدارة الذكية لحل هايتك الذكي».

وتشتهر هواوي بتطبيق أفضل شبكة عالية السرعة للمؤسسات وتقنية واي فاي 6 في الصناعة والتي ستكون الأساس للعديد من حلولنا المبتكرة للمضي قدمًا بالاعتماد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والإنترنت عالي السرعة وشبكة الإنترنت والأجهزة الذكية.

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