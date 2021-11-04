16.2 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال الربع الثالث

المصدر: وام

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بلغت قيمة التداولات العقارية في إمارة أبوظبي 16.2مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري تم تحقيقها من خلال 3،932 معاملة شملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل تسجيل القطاع العقاري بالإمارة 1،708 صفقة شراء لعقارات بما قيمته 4.6 مليار درهم، و2،224 معاملة رهن عقاري بقيمة 11.6 مليار درهم.

وتصدرت جزيرة ياس قائمة التداولات بـ 1.1مليار درهم، تلتها جزيرة السعديات في المرتبة الثانية بـ 705 ملايين درهم واحتل مشروع الجرف حزام الغابات المرتبة الثالثة بـ 658 مليون درهم وجاءت جزيرة الريم في المرتبة الرابعة بـ 485 مليون درهم، فيما احتلت مدينة خليفة المرتبة الخامسة بـ 237 مليون درهم.

و صرح سعادة الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل ان نتائج التداولات العقارية بإمارة أبوظبي للربع الثالث من 2021 تظهر متانة الاقتصاد في الإمارة ومدى استجابته الفعالة لخطط التعافي، بالإضافة الى المحفزات الاقتصادية التي انتهجتها القيادة الرشيدة لتعكس هذه النتائج الجهود التي تقوم بها الدائرة، حيث يسهم ذلك بشكل فعال في تعزيز مكانة أبوظبي على خارطة أفضل مدن العالم للاستثمار والعيش والاستقرار، وبناء مجتمعات متكاملة الخدمات والبنية التحتية، و التي من شأنها أن تسهم في استدامة الرفاهية وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.

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