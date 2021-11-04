4.8 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.8 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1502 مبايعة بقيمة 3.46 مليارات درهم، منها 174 مبايعة للأراضي بقيمة مليار درهم و1328 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.46 مليار.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 334 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 60 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 129 مبايعة بقيمة 325 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 126 مبايعة بقيمة 129 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.04 مليار درهم منها 86 رهن أراض بقيمة 418.96 مليون درهم و287 رهن فلل وشقق بقيمة 625.98 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 66 مليون درهم ورهن في القصيص الصناعية الخامسة بقيمة 54 مليوناً. وتم تسجيل 91 هبة بقيمة 294.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 69 مليون درهم وأخرى بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 67 مليون درهم.

وبالنسبة للخميس، فقد بلغت التصرفات 898 مليون درهم حيث تم تسجيل 278 مبايعة بقيمة 770.72 مليون درهم، منها 44 مبايعة للأراضي بقيمة 292.3 مليون درهم و234 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 478.42 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 117 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 128 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 92.47 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 25.75 مليون درهم و44 رهن فلل وشقق بقيمة 66.73 مليون درهم، أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 10 ملايين. وتم تسجيل 18 هبة بقيمة 35.18 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مدينة المطار بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 9 ملايين.

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