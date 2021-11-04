«أتلانتس النخلة» يستضيف فعالية «سيرك دو كوزين»

المصدر: دبي- البيان

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أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي استضافته النسخة الثالثة من «سيرك دو كوزين»، والتي تُعَد واحدة من فعاليات الطعام المفضلة في دبي.

وينتظرها الجميع في ديسمبر من كل عام حيث تمنح الزوّار فرصة تناول أشهى المأكولات والعصائر المنعشة، التي تُقدِّمها عشرة من أشهر المطاعم العالمية، بالإضافة إلى تجارب ترفيهية غامرة من أحد أكبر الأحواض المائية في العالم.

وتقام الفعالية على شكل بوفيهات مفتوحة لمدة أربع ساعات، يقوم خلالها الضيوف بالتنقل من مطعمٍ إلى آخر للاستمتاع بالأطباق المميزة، ومحطات الطهي الحي، والبوفيهات الفخمة، وفقرات الترفيه الممتعة، وتكون جميع المطاعم المُشارِكة في «سيرك دو كوزين» مفتوحة حصرياً لحاملي تذاكر هذه الفعالية، إذ تقع هذه المطاعم على مسافة دقيقتين من بعضها البعض سيراً على الأقدام، ما يمنح الضيوف حرية التنقل من مطعمٍ إلى آخر والجلوس في أي منها.

وتدعو فعالية «سيرك دو كوزين» عشاق وهواة الطهي والأكل لاستكشاف بعض من أفضل المطاعم في العالم، بما في ذلك مطعم «نوبو» للشيف نوبو ماتسوهيسا، ومطعمَيْ «بريد ستريت كيتشن» و«ستريت بيتزا» للشيف جوردون رامزي، ومطعم «أوسيانو» الشهير تحت الماء للشيف كريس مالون، ومطعم «روندا لوكاتيللي» للشيف جورجيو لوكاتيللي، ومطعم «هاكاسان» الكانتوني، الذي يحمل نجمة «ميشلان».

وعند الوصول إلى منتجع أتلانتس النخلة في دبي، سيتم استقبال الضيوف في منطقة «ذا أفنيوز» المُزيَّنة بمناسبة الأعياد ورأس السنة، وسيكون بانتظارهم فقرات ترفيهية مميزة، مثل الكرة الثلجية العملاقة، والاستعراضات المدهشة، والمجازفات الشيِّقة التي تتحدى الجاذبية، ومغارة «سانتا كلوز» داخل حوض «ذا لوست تشامبرز» المائي، بالإضافة إلى عروض الموسيقى الحية والديجيهات والراقصين ولاعبي الخفة الموجودين في جميع المطاعم.

وستقام الفعالية الخميس 9 ديسمبر، بدءاً من الساعة 7:00 مساء وحتى الساعة 11:00 مساء، وتتوفر التذاكر الخاصة بالحجز المبكر حصرياً من خلال تطبيق Atlantis Circle.

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