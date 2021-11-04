«عزيزي» تعرض محفظتها العقارية المتنوعة في «سيتي سكيب العالمي 2021»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك شركة عزيزي في معرض سيتي سكيب العالمي 2021 لعرض محفظتها الواسعة من العقارات سواء أكانت على الخارطة والمكتملة، وعدد من المشاريع السكنية والتجارية المتوقع إنجازها في جميع أنحاء دبي.

ويقام المعرض في الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر في مركز دبي للمعارض في موقع إكسبو 2020، وسيفتح أبوابه للزوار من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً.

وتعتزم عزيزي إتاحة عروض سيتي سكيب بدءاً من السبت الموافق 6 نوفمبر وحتى الاثنين 8 نوفمبر في معرض المبيعات بفندق كونراد على شارع الشيخ زايد. وستتضمن العروض خصومات لفترة محدودة، ستكون الأكبر من نوعها التي قدمتها الشركة منذ سنوات، بما في ذلك الإعفاء من رسوم الخدمة والتسجيل العقاري، وإطلاق وحدات للمرة الأولى.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: تواصل الإمارات الكشف عن فرصها الاستثمارية العقارية الفائقة، فضلاً عن مكانتها المرموقة كوجهة تجارية وسياحية مهمة تقوم على الابتكار.

ويوفر سيتي سكيب للزوار عاماً تلو الآخر منصة شاملة قادرة على جذب المستثمرين المحليين والدوليين الذين يسعون إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها العقارات في الدولة، ويستضيف أيضاً جلسات نقاشية مهمة تتناول عودة السوق، وتسهيل نقل المعرفة.

والتفكير الحافز للطلب والمنافسة الصحية والابتكار بين جميع الأطراف في القطاع، بما يعود بالنفع على المستثمرين. ويسعدنا المشاركة في هذا الحدث المهم، لأنه يتماشى تماماً مع سعينا لعرض العديد من روائع دبي للعالم، خصوصاً في ظل انعقاده خلال إكسبو 2020 دبي.

وأضاف: نحن على ثقة بأن عروضنا التي نطلقها السبت ستستقطب المستثمرين وتساعدهم على تحقيق تطلعاتهم في مجال الاستثمار العقاري، ونتطلع لاستقبالهم في معرض المبيعات الخاص.

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