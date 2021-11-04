جزيرة ياس تعلن عن مكافآت لأول 50 حجزاً لباقة الإقامة عبر الموقع الإلكتروني

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جزيرة ياس، أنها في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات «ياس تحتفل بالـ 50»، ستقدم مجموعة من المكافآت لأول 50 باقة للإقامة في الجزيرة، يتم حجزها حصرياً عبر الموقع الإلكتروني للوجهة yasisland.ae، ويسري العرض ليوم واحد فقط، والذي يصادف 7 نوفمبر.

وتتضمن باقة المكافآت، العديد من العروض الحصرية، حيث يمكن لأول 50 زائراً، الحصول على ترقيات مجانية لغرف الإقامة في الفنادق الفاخرة التي تحتضنها الوجهة، إلى جانب فرصة الحصول على تذكرة مجانية لواحدة من المدن الترفيهية الحائزة على جوائز في جزيرة ياس، بما فيها عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتر وورلد، وعالم وارنر براذرز™ أبوظبي، بالإضافة إلى فرصة الحصول على تذاكر كلايم أبوظبي، التي تضم أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر، وأطول جدار تسلق داخلي في المنطقة، والاستمتاع بتجربة مثيرة في سباق جو- كارت، في حلبة مرسى ياس.

كما تتيح الباقة المحدودة العدد، الفرصة لأول 50 زائراً، الحصول على ترقية مجانية لعرض «نصف الإقامة المرنة»، والتي تتيح للضيوف تناول الطعام في أكثر من 30 مطعماً على الجزيرة، ليحظى الزوار بعطلة مميزة وممتعة. ويتضمن العرض عدداً من المطاعم الشهيرة، التي تتوزع في أنحاء مختلفة من الجزيرة، بما في ذلك جميع المطاعم التي تحتضنها المدن الترفيهية في الوجهة، إلى جانب مطاعم مختارة في فنادق جزيرة ياس، والمطاعم الرائدة في ياس مارينا. كما يمكن للضيوف، الاستمتاع بتذاكر مجانية لزيارة قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، والتي تكون متضمنة في كل حجز.

وسيتم الإعلان عن آخر الأخبار والمستجدات حول «ياس تحتفل بالـ 50»، والجوائز والعروض الترويجية التي سيتم إطلاقها يومياً على الموقع الإلكتروني للوجهة yasisland.ae، ويمكن للراغبين في المشاركة بالمسابقات، متابعة منصة جزيرة ياس على موقع إنستغرام @yasisland، لفرصة الفوز بواحدة من الجوائز الرائعة، التي تقدمها الوجهة، مع قرب حلول اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة - اليوبيل الذهبي، والذي يصادف بداية الشهر القادم.

وسيتم أيضاً الإعلان عن مجموعة من عروض الألعاب النارية والاحتفالات في ياس باي يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، كما سيستضيف ياس مول، مجموعة من الفعاليات للاحتفال بالعيد الوطني في الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر 2021. وباقة المكافآت ستقتصر على الحجوزات التي تتم في 7 نوفمبر فقط، من الساعة 12:00 صباحاً حتى الساعة 11:59 مساءً. ويمكن للضيوف الذين قاموا بحجز تذكرة لدخول واحدة من المدن الترفيهية التي تحتضنها الوجهة، وفازوا بتذكرة أخرى لنفس المدينة الترفيهية، استخدامها في وقتٍ لاحق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز