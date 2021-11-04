طيران الإمارات تطلق خدمة يومية إلى تل أبيب 6 ديسمبر

المصدر: البيان

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أعلنت طيران الإمارات اليوم عن إطلاق خدمة يومية من دون توقف بين دبي وتل ابيب اعتباراً من 6 ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعمل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على تطوير العلاقات وتنمية الشراكات الاقتصادية عبر مجموعة من القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز المبادلات التجارية بينهما.

وسوف توفر هذه الخدمة اليومية للعملاء في إسرائيل السفر بأمان وسلاسة إلى دبي، وعبرها إلى مختلف محطات شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية التي تغطي أكثر من 120 وجهة. وتم اختيار أوقات الرحلات من وإلى تل أبيب لتسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية الرئيسية خارج دبي، مثل تايلند وجزر المحيط الهندي وجنوب أفريقيا وغيرها.

وسوف توفر الخدمة الجديدة أيضاً متابعة مريحة للمسافرين من تل أبيب إلى نحو 30 محطة لطيران الإمارات عبر أستراليا والولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا، حيث تضم هذه الدول جاليات يهودية كبيرة. كما يمكن للمسافرين من الولايات المتحدة، الذين يتطلعون للتوقف في دبي قبل الشروع في رحلتهم إلى تل أبيب، الاستفادة من برنامج "التوقف في دبي Dubai Stop Over"، الذي يشمل الإقامة في فنادق ذات مستوى عالمي ومشاهدة المعالم السياحية وأنشطة أخرى عديدة.

وتواصل دبي جذب المسافرين من إسرائيل بقائمة تجاربها المتزايدة باستمرار، بما في ذلك استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، الذي استقطب أكثر من مليوني زيارة في شهره الأول. وتشارك إسرائيل في إكسبو 2020 دبي بجناحها الخاص في المعرض الذي يقام تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

كما ستعمل الرحلات الجوية لطيران الإمارات على تعزيز تواصل مجتمعات الأعمال في كلا البلدين، وإنشاء قنوات جديدة وإيجاد فرص استثمارية عبر مختلف الصناعات. ومع اتاحة السفر من دون تأشيرة بين البلدين وتخفيف القيود عبر شبكة طيران الإمارات، فإن الخدمة الجديدة ستلبي الطلب المستقبلي على السفر من وإلى تل أبيب.

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها بين دبي وتل أبيب بطائراتها الحديثة البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث، والتي توفر أجنحة الدرجة الأولى والمقاعد التي تتحول إلى أسرّة شبه مستوية في درجة الأعمال والمقاعد المريحة في الدرجة السياحية. وسوف تغادر الرحلة "ئي كيه 931" مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 2:50 بعد الظهر، لتصل إلى تل أبيب في الساعة 4:25 عصراً. أما رحلة العودة "ئي كيه 932" فتقلع من مطار بن غوريون في الساعة 6:25 مساءً لتصل إلى دبي في الساعة 11:25 ليلاً بالتوقيت المحلي.

كما سيستفيد عملاء طيران الإمارات من رحلات الرمز المشترك مع فلاي دبي. وتوفر هذه الرحلات مواصلة السفر بسلاسة مع فترات انتظار قصيرة في دبي إلى شبكة وجهات طيران الإمارات وفلاي دبي المشتركة، التي تغطي الآن 210 وجهات في 100 دولة.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "يسرنا الإعلان عن تل أبيب كأحدث وجهاتنا. ومع انطلاق الخدمة بعد بضعة أسابيع، ستوفر طيران الإمارات مزيداً من الخيارات للمسافرين من وإلى تل أبيب عبر دبي. كما نتطلع إلى الترحيب بمزيد من رجال الأعمال والسياح من إسرائيل إلى دبي، ومنها إلى وجهات أخرى على شبكة طيران الإمارات العالمية".

وأضاف عدنان كاظم بقوله: "نود أن نشكر السلطات في دولة الإمارات وإسرائيل على دعمها للمساعدة في تعزيز الروابط بين المدينتين، وننتظر الفرصة لفتح مزيد من الآفاق لكلا البلدين لمواصلة بناء علاقة قوية مع تنمية وتوسيع الأعمال التجارية والحركة السياحية".

وبالإضافة إلى خدمة الركاب، سوف توفر الإمارات للشحن الجوي سعة 20 طناً لكل رحلة بين دبي وتل أبيب بطائرات البوينج 777-300ER لدعم صادرات الأدوية والمنتجات ذات التقنية العالية والخضروات وغيرها من المواد سريعة العطب من تل أبيب. ومن المتوقع أيضاً أن تنقل رحلات الشحن المواد الخام والمكونات الصناعية وأشباه الموصلات والتجارة الإلكترونية إلى إسرائيل.

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