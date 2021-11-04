1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.1 مليار درهم، وشهدت الدائرة تسجيل 343 مبايعة بقيمة 862.73 مليون درهم منها 29 مبايعة لأراض بقيمة 216.81 مليون درهم و314 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 645.92 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليوناً.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم.

وسجلت الرهون 168.87 مليون درهم منها 10 رهون أراض بقيمة 45.14 مليون درهم و52 رهن فلل وشقق بقيمة 123.74 مليون درهم، أهمها بمنطقة المطينة بقيمة 41 مليون درهم ورهن بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 36 مليون درهم. وتم تسجيل 13 هبة بقيمة 72.7 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 46 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 17 مليون درهم.

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