ارتفاع إيرادات «أركان» خلال الأشهر التسعة الأولى 2021

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت شركة «أركان» لمواد البناء المتخصصة في تصنيع منتجات ومواد البناء في الإمارات، أمس، نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

وارتفعت الإيرادات إلى 591,16 مليون درهم مقارنة مع 581,01 مليوناً في الفترة المقابلة من 2020. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 29,19 مليون درهم مقارنة بصافي خسارة بقيمة 3,71 ملايين عن الفترة ذاتها من 2020.

وتعكس النتائج الفترة المالية السابقة لاكتمال صفقة توحيد الأعمال بين»أركان«و»حديد الإمارات«في 4 أكتوبر 2021 والتي أفضت إلى تأسيس أكبر شركة في قطاع مواد البناء والتشييد على مستوى الدولة. ومن الآن فصاعداً، ستقوم أركان بالإفصاح عن نتائج أعمال الكيان المدمج.

وقال جمال الظاهري، رئيس مجلس إدارة»أركان«: لا يزال تباطؤ نشاط سوق الإنشاءات في الدولة يلقي بظلاله السلبية على أدائنا بينما نواصل المضي على طريق التعافي من تداعيات الجائحة العالمية.

وكان لمجموعة التدابير التي بدأنا تنفيذها أواخر 2020 انعكاسات إيجابية على أعمالنا ومرونتنا التشغيلية في العام 2021. ولا شك بأن الدمج الاستراتيجي بين»أركان«و»حديد الإمارات" سيعزز قدرة المجموعة الموحدة على النمو والاستفادة من الفرص الواعدة محلياً ودولياً.

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