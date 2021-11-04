الإمارات موطن لموهوبات يسهمن في تشكيل المستقبل المالي الطموح

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت المشاركات في ندوة نظمتها «جيرسي فاينانس» أن الإمارات تمهد الطريق لدخول المرأة مجال التمويل في دول مجلس التعاون. وأشرن إلى أن الإمارات باتت موطناً للنساء الموهوبات اللواتي يساهمن بنشاط في تشكيل مستقبل البلاد المالي، بفضل وجود العديد من المواطنات الطموحات نحو توسعة آفاق الثقافة المالية في الشرق الأوسط، من خلال العمل على حفظ الثروة للأجيال القادمة.

وسلطت 4 من رائدات الأعمال في الشرق الأوسط خلال ندوة «المرأة في القيادة: نظرة من الأعلى»، الضوء على خبراتهن وطموحاتهن، وعلى التحديات التي يواجهنها في القطاع المالي، والتي ساعدتهن في تشكيل مسيرتهن نحو الريادة.

وأقيمت الندوة التي حضرها أكثر من 65 شخصاً عبر الإنترنت، تحت إشراف آن كيليس، مديرة «جيرسي فاينانس» في دول مجلس التعاون الخليجي، واشتملت قائمة المتحدثات الرئيسيات على: هيذر هينيون، الشريك المؤسس لشركة «مايندشيفت كابيتال»؛ وفريدة أزاريو المدير العام لشركة «إنترترست دبي»؛ وهبة العمارة، المدير العام لشركة «فيسترا الشرق الأوسط»؛ وميديا عمر، المديرة في «مينا إي واي برايفت». وركزت حوارات الندوة على الدور المتنامي للمرأة في استثمارات الأعمال ضمن المنطقة، وعلى أهمية مشاركة نساء جيل الألفية والجيل الجديد في مجال التمويل.

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