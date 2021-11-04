15 سهماً بسوق دبي لأعلى مستوياتها منذ سنوات

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

حلقت أسهم 15 شركة مدرجة في سوق دبي المالي لأعلى مستوياتها منذ سنوات، مدفوعة بجملة القرارات الحكومية.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، تصدر سهم «سوق دبي المالي» ارتفاعات السوق للجلسة الثانية على التوالي ونما مقاربا الحد الأقصى بمكاسب 14.88% ليغلق عند 1.39 درهم، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2017. وزاد سهم «جي إف إتش» 10.18% ليقفل عند 96 فلساً، مقترباً من حاجز الدرهم ولأعلى مستوياته منذ مايو 2019.

وارتفع «دبي للاستثمار» 9.52% ليقفل عند 2.07 درهم، محققاً أعلى مستوى منذ يونيو 2018. وزاد «الاتحاد العقارية» 9.06% إلى 0.337 درهم، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2020. وصعد «إعمار العقارية» 7.78% ليغلق عند 4.71 دراهم بأعلى مستوى منذ سبتمبر 2019.

وصعد «العربية للطيران» 6.94% إلى 1.54 درهم، مسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير 2020. وزاد «إعمار مولز» 6.45% إلى 2.31 درهم لأعلى مستوى منذ فبراير 2018. ونما «ديار» 5% إلى 0.357 درهم لأعلى مستوى منذ مايو 2019، وزاد «دار التكافل» 3.74% إلى 1.11 درهم، محققاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020. وارتفع «إعمار للتطوير» 3.67% إلى 4.24 دراهم لأعلى مستوى منذ أغسطس 2019.

وزاد «إن ديجيتال سيرفس» 2.89% لأعلى مستوياته منذ أكتوبر 2019. وزاد «أملاك للتمويل» لأعلى مستوى منذ سبتمبر 2020. وارتفع «دبي الإسلامي» 2.65% إلى 5.42% لأعلى مستوى منذ فبراير 2020. وزاد «مصرف السلام البحرين» لأعلى مستوياته منذ مارس 2020، فيما بلغ «دبي التجاري» أعلى مستوياته منذ مارس الماضي.

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