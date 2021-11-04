10 مناطق تستأثر بـ 25 % من صفقات سوق عقارات دبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

استأثرت 10 مناطق شهيرة في دبي بنحو 25 % من صفقات البيع والشراء خلال الأشهر العشرة الأولى من2021 بحسب تحليل «البيان الاقتصادي» وضخ 14132 مستثمراً أكثر من 28 مليار درهم في تلك المناطق، التي تعد من الوجهات السكنية والسياحية الأكثر شهرة على مستوى العالم وغالباً ما تجتذب المستثمرين الدوليين.

وطبقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، فإن تلك المناطق التي لم تنزل مبيعاتها عن سقف المليار درهم هي (منطقة برج خليفة - 6 مليارات درهم - 1892 وحدة سكنية وفندقية) و(نخلة جميرا - 5.3 مليارات درهم - 904 وحدات سكنية)، و(دبي هاربور- 4,2 مليارات درهم- 1237 وحدة سكنية) و(الخليج التجاري - 4.2 مليارات درهم - 2866 وحدة سكنية)، ودبي مارينا- 2.9 مليار درهم - 1875 وحدة ).

و(شوبا هارتلاند - 1,2 مليار درهم - 1050 وحدة سكنية) و(دبي كريك هاربور- 1,2 مليار درهم - 433 وحدة )، و(جميرا فيليج سركل- 1,1 مليار درهم - 1888 وحدة سكنية).

وكان سوق صفقات بيع وشراء العقارات في جميع مناطق دبي، قد سجل أكثر من 116.5 مليار درهم، ضخها 48236 مستثمراً من مختلف الجنسيات، خلال الأشهر الـ 10 الأولى وقفزت القيمة الإجمالية للصفقات 117 % مقارنة بنفس الفترة من 2020 وحافظ القطاع العقاري في دبي على وتيرة أداء متصاعدة، تعكس حيويته ومرونته وجاذبيته.

وتصدرت نخلة جميرا المناطق التي شهدت صفقات مليارية في سوق الشقق والفلل السكنية ببيع 853 شقة سكنية بـ 4.9 مليارات درهم تلتها منطقة برج خليفة ببيع 1521 شقة سكنية بـ 4.3 مليارات درهم، ثم دبي هاربور، وباعت 1182 شقة ، بـ 4 مليارات درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري، بـ2052 شقة بـ 3.2 مليارات درهم ثم دبي مارينا، ببيع 1390 شقة بملياري درهم تليها «شوبا هارتلاند»، ببيع 965 وحدة سكنية بـ 1.1 مليار.

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