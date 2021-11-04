2.45 مليار درهم أرباح «الصير مارين» بنهاية سبتمبر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين» أمس نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث قفز أرباح الشركة إلى 2.45 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى مقارنة مع 25.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي ويُعزى ذلك إلى الارتفاع الكبير لعائدات الاستثمارات وعمليات الاستحواذ الحديثة التي تأتي استكمالاً لجهود التنويع الكبيرة التي تبذلها الشركة.

وبلغت أرباح الربع الثالث بلغ 2.04 مليار درهم مقارنة مع 5.73 ملايين خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات خلال الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 بنسبة 14.44% لتصل إلى 407.50 ملايين درهم، مقارنة مع 356.09 مليوناً خلال الفترة ذاتها من 2021 . كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث 0.90% لتصل إلى 134.96 مليون درهم، مقارنة مع 133.75 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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