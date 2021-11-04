3.85 ملايين زائر لدبي خلال 9 أشهر

المصدر: دبي ـ بشار باغ

واصلت دبي مسيرة انتعاش القطاع السياحي مع استقطاب 3.85 ملايين زائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد الزوار خلال شهر سبتمبر 620 ألف زائر بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.

وفيما يتعلق بأبرز الأسواق الدولية المصدرة للزوار إلى دبي، استمرت الهند في تصدر الأسواق من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي بـ528 ألف زائر، وحلت روسيا ثانياً بـ256 ألف زائر، فيما بلغ عدد الزوار القادمين من السعودية 191 ألف زائر، بالإضافة إلى 171 ألف زائر من الولايات المتحدة و156 ألف زائر من فرنسا، فيما بلغ عدد الزوار من مصر 142 ألف زائر ومن المملكة المتحدة 139 ألف زائر.

ومن حيث المناطق الجغرافية، كشفت الإحصاءات أن كلاً من منطقتي جنوب آسيا وأوروبا الغربية قد استحوذت كل منها على 18% من إجمالي عدد الزوار القادمين إلى دبي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

فيما استحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على 17%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 14%، ثم دول التعاون على 11% وأفريقيا 10% والأمريكتين بـ7%، من إجمالي عدد زوار دبي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الليالي الفندقية التي أقامها الزوار في فنادق دبي منذ يناير لغاية سبتمبر 2021 بلغ 21.36 مليون ليلة فندقية بنمو 56.2% مقارنة بـ13.67 مليون ليلة سجلها القطاع الفندقي خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل إقامة 4.6 ليالٍ خلال الزيارة، وبلغ متوسط سعر الغرفة الفندقية مع نهاية سبتمبر إلى 352 درهماً بنمو 2% مقارنة بـ345 درهماً خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما وصل متوسط العائد على الغرفة الفندقية إلى 217 درهماً مقارنة بـ 175 درهماً في سبتمبر 2020.

وبلغ حجم السعة الفندقية في الإمارة إلى 132.86 ألف غرفة من مختلف الفئات ضمن 726 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري واستحوذت فنادق 5 نجوم على 35% من إجمالي عدد الغرف بـ45.77 ألف غرفة ضمن 137 فندقاً ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 168 فندقاً تضم 37.47 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 236 فندقاً تضم نحو 24.99 ألف غرفة فندقية.

وأظهرت البيانات أن الشقق الفندقية توزعت بين 12.17 ألف شقة فندقية فاخرة ضمن 78 منشأة و12.45 ألف شقة متوسطة ضمن 107 منشآت.

ووصل متوسط معدل الإشغال في المنشآت الفندقية من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي إلى 62%، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 79% تلتها الشقق الفندقية الفاخرة 72% ثم الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى 3 نجوم بنسبة 64%، فيما حققت الفنادق من فئة 5 نجوم متوسط إشغال وصل إلى 54% والفنادق من فئة 4 نجوم 60%.

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