معرض«يامكس» للحلويات والوجبات الخفيفة بدبي 7 نوفمبر

المصدر: دبي ـ البيان

يعود معرض يامكس الشرق الأوسط، المنصة التجارية الأكبر لقطاع الحلويات والوجبات الخفيفة في العالم، للانعقاد بدورته الرابعة عشرة من 7 وحتى 9 نوفمبر 2021 في مركز دبي التجاري العالمي.

ويجمع المعرض، الذي يُقام بالشراكة مع كويلنميسي، نخبة من أبرز المعنيين في القطاع للمرة الأولى في فترة ما بعد أزمة كوفيد 19، بهدف تلبية الطلب العالمي المتنامي على خيارات المأكولات الصحية والبديلة.

فضلاً عن إجراء الحوارات والنقاشات وعقد الصفقات التجارية. وتأتي إقامة الفعالية في توقيت مثالي وسط توقعات بوصول قيمة سوق الحلويات والوجبات الخفيفة في الشرق الأوسط إلى 6.7 مليارات دولار أمريكي ونموها بنسبة 12% هذا العالم، بحسب تقرير «أبرز فرص النمو في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة في منطقة الخليج العربي» الصادر عن شركة فروست آند سوليفان.

ويغطي التقرير، الذي جرى إعداده لصالح المعرض، أبرز مؤشرات أداء سوق الحلويات والوجبات الخفيفة في الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى أن سوق منطقة الخليج العربية تشكّل نسبة 60% من السوق الإقليمية، والتي اكتسبت زخماً كبيراً كنتيجة التغيرات السريعة بسلوك المستهلكين

وتأتي النسخة الأولى من فعالية حلويات بنكهات عالمية من بين أبرز أنشطة يامكس الشرق الأوسط. وتشتمل الفعالية على 5 أقسام رئيسية هي: قسم المشروبات ويضم مجموعة من أصناف القهوة والموكتيلات وعصائر السموذي الصحية وأصناف الشاي عالية الجودة؛ وقسم الشوكولاته والجيلاتو الذي يضم تشكيلة متميزة من أطباق الجيلاتو والشوكولاته.

سوق التمور

يتضمن المعرض سوق التمور العالمية، السوق الأكبر لمنتجات التمور في العالم والتي تتيح للموردين التواصل واللقاء تحت سقف واحد. وتم اختيار توقيت الفعالية بصورة مدروسة في نهاية موسم حصاد التمور، لتمكّن المشترين من الحصول على المنتجات الطازجة تحضيراً لشهر رمضان المبارك. وتضم سوق التمور عدداً من أشهر العلامات الرائدة. وهناك برنامج جلفود للتواصل المتخصص بعمليات البحث والمواءمة الخاصة بالشركات، والذي يتيح للمشترين والجهات البائعة الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الشركات التي تُحقق الفائدة الأكبر لعملياتهم.

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