شنايدر إلكتريك تعرض أحدث تقنياتها لتحسين سلامة الغذاء في جلفود للتصنيع

المصدر: دبي - البيان

تشارك شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والتحكم الآلي، في معرض جلفود للتصنيع 2021 الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 7 - 9 نوفمبر المقبل، حيث تستعرض الشركة مجموعة من أحدث تقنياتها المصممة لمساعدة الشركات المتخصصة في مجال الأغذية والمشروبات على تحسين كفاءة عملياتها التصنيعية، وزيادة إنتاجيتها، وضمان سلامة الأغذية.

كما ستعرض الشركة كيف يمكن للرقمنة أن تسهم في إحداث تحولات إيجابية في كل جانب من جوانب سلاسل التصنيع والتوريد، بداية من خط الإنتاج وصولاً إلى تقديم المنتج للمستهلكين.

وسيتحدث في المعرض مايك جيمسون رئيس وحدة الأعمال العالمية لقطاع الصناعات الغذائية والدوائية في شركة شنايدر إلكتريك، عن المخاطر المناخية التي يواجهها القطاع، وكيف ستساعد الممارسات الزراعية «الذكية مناخياً» الصناعة على الابتكار وتعزيز مؤشرات الاستدامة خلال فترة تغير المناخ.

وستستضيف الشركة على هامش فعاليات المعرض، عدداً من العروض من شركات «أفيفا»، و«إي تاب» و«بروليت» و«شنايدر إلكتريك» حول كفاءة التصنيع وسلامة الأغذية لمساعدة الشركات المصنعة على فهم كيفية تنفيذ حلول التتبع الشامل ليس فقط في مصانعهم الخاصة، ولكن عبر عمليات سلسلة التوريد الخاصة بهم أيضاً.

ويمكن للزوار أيضاً رؤية كيف يمكن للتقنيات الجديدة من شنايدر إلكتريك تمكين إدارة معلومات المنتج البسيطة، وتسلسل تغليف المواد الغذائية، والعمليات الآلية لملصقات الضمان.

وقال مايك جيمسون: يواجه قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات عدداً من التحديات الرئيسة، ونحن هنا لمساعدة الشركات العاملة في القطاع على تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو والتوسع. وقد أظهرت جائحة كورونا المدى الذي يمكن أن تصل إليه هشاشة سلاسل التوريد، وتدرك الحكومات الحاجة إلى تطوير صناعات غذائية بالقرب من بلدانها.

ويمكن أن تساعد حلولنا وتقنياتنا الجديدة في تحقيق هذه الأهداف وتحسين جودة وكفاءة العمليات، خاصة في مجال التقنيات الزراعية الحديثة مثل مصانع الأغذية التي تتطلب كميات كبيرة من الماء والكهرباء للإضاءة والمضخات، ولكن أكبر المكاسب يمكن تحقيقها من خلال الرقمنة التي تسمح للمصنعين بالتأقلم بشكل سريع مع التطورات والتغيرات، ما يوفر مستوى أعلى من المرونة، وسرعة الاستجابة، والفاعلية والرؤية عبر سلاسل التوريد بأكملها.

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