استبيان سيكو: تفاؤل المستثمرين بشأن النظرة الاقتصادية للمنطقة للـ 12 شهراً المقبلة

المصدر: دبي - البيان

أصدر سيكو، البنك الإقليمي بمجال إدارة الأصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات المصرفية الاستثمارية، نتائج أول استبيان لتقييم توقعات المستثمرين لعائدات مختلف فئات الأصول، ويعتبر الأول من نوعه الذي يستعرض التوقعات الاقتصادية والعائدات المتوقعة للمستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتم إجراء الاستبيان الإلكتروني في فترة الربع الثالث من عام 2021، حيث تم توجيه سؤالين محددين للمستثمرين بشأن نظرتهم الاقتصادية العامة، والحد الأدنى للعائدات الصافية المتوقعة لمختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم المدرجة، والسندات الحكومية، والعقارات، والأسهم الخاصة، والودائع النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأظهر الاستبيان تفاؤل المستثمرين بشأن النظرة الاقتصادية للمنطقة على مدى الـ 12 شهراً المقبلة. واستهدف الاستبيان الرؤساء التنفيذيين، والرؤساء الماليين، ومديري الاستثمار، ومديري الصناديق، إضافة إلى المستثمرين من الشركات، وأصحاب الثروات، بما يمثل مجموعة متنوعة من المؤسسات الخليجية والشركات متعددة الجنسيات، ويشمل ذلك كلاً من الشركات المدرجة والخاصة.

وقالت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لسيكو: بعد عامين تقريباً من انتشار كوفيد 19 ومواجهة العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة وما صاحبها من تقلبات ملموسة، والتي أثرت على الاستثمارات بصورة عامة وعلى تقييمات فئات الأصول المختلفة، ومن أجل توفير نظرة واضحة ورؤية دقيقة بشأن توقعات المستثمرين عن العائدات المنتظرة من الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، نعتقد أن تفهم تطلعات العائدات لدى المستثمرين بشكل صحيح سيتيح للبنوك الاستثمارية ومديري الأصول مثل سيكو تقديم الخدمات التي تتناسب مع تطلعات المستثمرين مع تحقيق عائدات عالية في مختلف فئات الأصول. إن رصد عائدات المستثمرين يعتبر مؤشراً مهماً للاقتصاديات المختلفة في المنطقة.

واستناداً على تحليل سيكو لأغلبية ردود فعل المشاركين في الاستبيان، فقد جاءت العائدات المتوقعة من المستثمرين للأسهم المدرجة في الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان ما بين 6-8%.

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