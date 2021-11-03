توازن القابضة تحتفل بيوم العلم

المصدر: أبوظبي – البيان

نظمت شركة توازن القابضة، مراسم الاحتفال بفعالية يوم العلم، حيث قام سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة توازن القابضة، برفع العلم في تمام الساعة 11 صباحاً، بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة، وكبار الموظفين والعاملين فيها.

وقال سعادة طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة توازن القابضة، إن هذا اليوم، هو مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، خاصة وأنه يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تستعد لمرحلة جديدة من العطاء والإنجاز، بعد أن سطرت بتميز، لفت أنظار العالم على مدى خمسين عاماً، قصصاً مشرفة من النجاح والإنجاز.

وأضاف أننا نحتفل اليوم بيوم العلم، وقد استطعنا بفضل قيادتنا الحكيمة، وجهود أبناء الوطن المخلصين، تجاوز جائحة فيروس «كورونا»، والخروج منها أكثر قوة وتماسكاً، مجددين العهد لمواصلة العمل الجاد، والسعي لتظل راية الدولة خافقة عالية.

كما رفع الحوسني، باسمه وباسم كافة العاملين في شركة توازن القابضة، والشركات التابعة لها، أسمى آيات التهنئة والتبريك، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، راجياً من الله أن يحفظ دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً.

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