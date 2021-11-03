جي إف إتش تستحوذ على محفظة بملياري دولار لمستودعات لوجستية لـ«أمازون»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن استثمار في محفظة أصول لوجستية، في إطار معاملة تقدر قيمتها حالياً بأكثر من ملياري دولار. والمحفظة المكونة من 14 أصلاً من الأصول اللوجستية المخصصة للمهام الصعبة والواقعة في مناطق استراتيجية في إحدى عشرة ولاية، مؤجرة بالكامل بموجب عقود طويلة الأجل لشركة التجارة الإلكترونية العالمية أمازون.

تتجاوز المساحة الإجمالية للمحفظة 11 مليون قدم مربع، مما يعكس مواصلة جي إف إتش التوسع في محفظتها من الأصول اللوجستية في الولايات المتحدة. ويرتكز دافع جي إف إتش للاستثمار في هذه الأصول على مقومات طويلة الأجل للنمو المتواصل للتجارة الإلكترونية، ظهور لوجستيات سلسلة التوريد وعدم قدرة العرض على تلبية الطلب الحالي والمستقبلي من حيث بناء المنشآت اللوجستية. وقد تضاعف معدل الطلب على مساحات التخزين ليتجاوز حجم العرض الجديد بمقدار 41 مليون قدم مربع في الربع الثالث 2021 فيما تواصل التجارة الإلكترونية النمو بعد فترة الجائحة.

من جانب آخر، فإن تأثير الكميات المتزايدة في الموانئ عبر الولايات المتحدة نتيجة لارتفاع معدل الطلب على جميع البضائع بعد الجائحة، وتوسع قناة بنما في أحجام الشحن إلى الموانئ الشرقية للولايات المتحدة والتوجه نحو تقليص أوقات التسليم لمواجهة الضغط من كبار شركات التجارة الإلكترونية يساهم أيضاً في زيادة الطلب على مساحات التخزين بشكل كبير يزيد على 135% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتم الاستثمار من قبل جي إف إتش بشراكة مع بريلوك القابضة، وبجانب مجموعة من المؤسسات الاستثمارية المعروفة. تقع بريلوك القابضة في لوس أنجليس وهي مالك ومشغل ومطور عقاري مع إجمالي أصول تحت الإدارة تزيد قيمتها على 4 مليارات دولار عبر 13 مليون قدم مربع من الاستثمارات المكتبية والصناعية.

وقال نائل مصطفى، الرئيس المشارك للاستثمار - العقارات في جي إف إتش، يسعدنا الإعلان عن استثمار كبير آخر في قطاع الأصول اللوجستية في الولايات المتحدة، الذي يواصل النمو بشكل قوي، ومن المتوقع أن يواصل زخمه الإيجابي على المدى القريب بما يشهده الاقتصاد الأمريكي من نمو ونظراً لازدياد الطلب بشكل كبير على الأصول اللوجستية والمستودعات. ونحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في هذا القطاع الاستثماري لتعزيز قيمة هذه المحفظة، إضافة إلى الاستمرار في البحث عن فرص أخرى لترسيخ تواجدنا في قطاع الأصول اللوجستية لسوق العقارات في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وعلى مدار الـ 12 شهراً الماضية، أنشأت جي إف إتش محفظة تقدر قيمتها حالياً بأكثر من مليار دولار في القطاعات اللوجستية في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك شراء منشآت مشيدة لغرض محدد ليتم شغلها من قبل كبار المستأجرين في السوق مثل أمازون في إسبانيا وفيديكس وميشلان في الولايات المتحدة.

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