أسواق للتجزئة تجدد متاجرها القائمة وتفتتح فرعين في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «أسواق للتجزئة»، الشركة الرائدة وواحدة من أكثر العلامات التجارية المحلية الموثوقة، والتي تقدم عروض تجزئة عالية الجودة في بيئة تسوق مميزة، عن تجديد فروعها في أم سقيم والورقاء والمزهر، وافتتاح فرعين جديدين في واجهة دبي البحرية، وقرية جميرا الدائرية، وسيقوم فرع أم سقيم باستقبال العملاء في منتصف أكتوبر وفروع الورقاء والمزهر في بداية عام 2022.

سوف يتضمن التغيير والتحديث في الفروع الثلاثة كل الجوانب المتعلقة بالشكل، وبإضافة أقسام جديدة مع المحافظة على روح التميز لدى أسواق، وكل ذلك مع التركيز على البيئة التسويقية للأسواق العربية التقليدية وذوق الشارع التقليدي الأصيل، كما سيتم تسمية كل قسم من الأقسام الجديدة على أسماء الموظفين المتفانين، والذين كانوا من أساس نجاح هذه الأقسام منذ بدايتها، كما ستضم المتاجر الجديدة قسماً أكبر متخصص في شوي الأسماك، وذلك بعد نجاح هذه التجربة في فرع الورقاء، أما فرع أم سقيم، والذي تم تجديده مؤخراً سوف يضم قسماً مخصصاً للمنتجات المزروعة في المزارع المائية لـ«أسواق للتجزئة».

كما سيقدم المتجر قسماً للغذاء الصحي، حيث تتنوع فيه الخيارات الغذائية والعضوية منها والخالية من الغلوتين والصحية، كما تبنت أسواق مفهوم SHOP N SHOP من خلال عرضها لمنتجات متاجر Simply Kitchen وGreen Souq وPet World في فروعها لتوسيع عروضها ومنتجاتها.

وفي المناسبة، قال فرانك روكيه- الرئيس التنفيذي- أسواق للتجزئة؛ «لطالما تواجدت أسواق في مجتمعات تستفيد من فروعنا لتلبية كل طلباتها وحاجاتها اليومية من المنتجات الغذائية والشرائية، ونأمل مع الخطط الجديدة في المساهمة في تعزيز مجتمعاتنا، من حيث توفير الراحة والوقت لعملائنا، وقد جاءت الافتتاحات الجديدة وتجديد المتاجر كونها جزءاً من خطتنا التوسعية، التي تستمر لـ 5 سنوات، وتحقق طموحاتنا من خلال الوجود في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة».

تعتبر شركة أسواق للتجزئة علامة تجارية محلية، وهي معروفة كونها واحدة من أكثر تجار التجزئة الموثوق بهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك شركة أسواق للتجزئة وتدير محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق المجتمعية، التي تقع في قلب المجتمعات السكنية في دبي وعجمان.

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