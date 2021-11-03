الاتحاد العقارية تحتفل برفع علم الوطن في مقرها

المصدر: دبي ـ البيان

شاركت الاتحاد العقارية المدرجة بسوق دبي المالي والمطور العقاري الأيقوني، بالاحتفال بيوم العلم الإماراتي عبر رفع علم الوطن في مقرها الرئيسي.

ويعتبر هذا اليوم مناسبةً وطنية عزيزة، تتجدد فيها مشاعر الانتماء الراسخ للوطن والولاء المُطلق للقيادة الرشيدة. وتؤكد الاتحاد العقارية في هذه المناسبة التزامها المستمر بدعم الخطط والاستراتيجيات الوطنية الطموحة لمستقبلٍ أكثر ريادةً وتقدماً لدولة الإمارات العربية المتحدة تماشياً مع التوجيهات السديدة والرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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