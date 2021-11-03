الإمارات العالمية للألمنيوم تحتفل بيوم العلم الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بيوم العلم وذلك برفع العلم في موقعيها في الطويلة وجبل علي.

شارك في هذه المناسبة الوطنية، اللجنة التنفيذية وجميع الموظفين المتواجدين في الموقع تأكيداً على ولائهم لرمز وحدة الدولة وقوتها وعزتها.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي للشركة: «نقف اليوم معاً أمام علم دولتنا لنؤكد ولاءنا وإخلاصنا للمبادئ والقيم الإماراتية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونجتمع اليوم بفخر واعتزاز للاحتفاء بمنجزات أمتنا العظيمة وقيادتها الرشيدة، ونجدد العهد بالعمل دون كلل أو ملل لتحقيق تطلعات مئوية الإمارات 2071».

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