مريم السويدي ترفع العلم أمام مبنى «الأوراق المالية» في العام الخمسين لدولة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

رفعت د. مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع علم دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مقر الهيئة بدبي احتفالاً بـ«يوم العلم»، بحضور محمد الحضري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من مديري وموظفي الهيئة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة للتعامل مع «كوفيد 19».

وألقت د. السويدي كلمة بهذه المناسبة لموظفي الهيئة عبر تقنيات الاتصال عن بُعد، عبّرت فيها عن أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى كل شعب الإمارات بهذه الذكرى العزيزة.

وقالت د.مريم: «تعكس مناسبة رفع العلم طموحات أبناء الإمارات والمستقبل الزاهر الذي ينتظر شعبها، خصوصاً وأن الاحتفال بيوم العلم هذا العام يأتي في ظل تحقيق الدولة إنجازاً جديداً وهو استضافة الدولة وتنظيمها لمعرض «إكسبو»، حيث تجتمع كل أقطار العالم من قاراته الست في الإمارات أرض التحديات والفرص».

وأضافت: «إن يوم العلم مناسبة أثيرة وعزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض هذه الدولة المعطاءة. تأتي المناسبة لتسطر معاني من الوطنية والشموخ والكبرياء في سجل حافل زاخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات. إن العلم في حد ذاته شاهدٌ على التحولات الكبرى التي مر بها الوطن، وهو رمز للهوية نرفعه عالياً شامخاً خفاقاً يروي حكاية منجز وطني يشدو ويتيه بقصة نجاح وارتقاء وطن، وهو مناسبة جليلة لإعلاء قيم المواطنة.. وإزكاء الروح الوطنية بين الأجيال الجديدة».

وتابعت: «إن الاحتفال بيوم العلم يتوافق مع مناسبة وطنية غالية على قلوب أبناء الإمارات، هي في واقع الأمر نقطة مضيئة ويوم من الأيام المجيدة والمشهودة في تاريخ دولة الإمارات.. ذكرى جلوس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوليه مقاليد الحكم في الدولة».

شهد موظفو فرع الهيئة بأبوظبي مراسم الاحتفال ورفع العلم افتراضياً من خلال البث المباشر عبر تقنيات الاتصال المرئي، كما تزينت مقار الهيئة ومكاتب الموظفين بأعلام الإمارات تعبيراً عن الابتهاج وتقديراً واحتراماً لما يرمز إليه العلم من قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

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