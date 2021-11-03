اقتصادية الشارقة: يوم العلم فخر لكل مواطن ومقيم على أرض دولتنا

المصدر: الشارقة ـ البيان

هنأ سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة «يوم العلم» الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام.

وأكد أن احتفالات الدولة بيوم العلم هو مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض دولتنا الحبيبة، حيث تُرفع الأعلام مرفرفة لتعكس الترابط والتلاحم بين القيادة وشعبها، والرخاء الذي تحقق لدولة الإمارات في مسيرتها وعبر تاريخها وهو فرصة لتعزيز مفاهيم المواطنة والحس الوطني وربط الانتماء باستدامة العمل والإنجاز لإعلاء الإمارات مكانة والاحتفاء بما تحقق على أرضها من منجز حضاري وإنساني، كما وتجسد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات.

وأضاف: أن يوم العلم تعبير عملي لحب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، كما أنه تجسيد لتلاحم شعب الإمارات مع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تحت راية العز والشموخ التي ستبقى خفاقة لتثبت للعالم كل يوم أن دولة الإمارات ستبقى واحة للازدهار والتسامح والسلام.

كما وأشار السويدي أن دولة الإمارات أصبحت بفضل هذه المسيرة المباركة أحد أفضل نماذج الرقي الحضاري والإنساني في مجال احترام حقوق الإنسان، وفي القضاء والعدل والمساواة بين مختلف الجنسيات والأفراد من مواطنين ومقيمين على حد سواء، بغض النظر عن الدين والجنس واللغة وفي مجالات التقدم الاقتصادي والاجتماعي واستيعاب التطورات التكنولوجية الحديثة.

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