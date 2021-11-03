دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة تحتفلان بـ«يوم العلم»

المصدر: الشارقة - البيان

احتفلت دائرة الطيران المدني بالشارقة، وهيئة مطار الشارقة الدولي، بمناسبة «يوم العلم»، الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، وسط أجواء وطنية مميزة، وعلى وقع أنغام السلام الوطني لدولة الإمارات.

بدأ الاحتفال برفع علم دولة الإمارات، الذي يشكل رمز الانتماء والولاء، والمحبة، أمام مبنى دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي، وتأدية تحية العلم، بحضور عدد من الموظفين من الجهتين وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين في المطار.

وقال الشيخ خالد عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: إنّ تنظيم هذه الاحتفالية السنوية برفع علم الإمارات في الثالث من شهر نوفمبر يعكس مدى الحب والتقدير والانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة التي بذلت الكثير من أجل نهضة هذا الوطن العزيز ووحدته وسيادته، فعلى مدى السنوات الخمسين الماضية حرصت قيادتنا على بناء وطن قوي ومتماسك ومتطور، أصبح نموذجاً لسائر الدول الأخرى في التقدم والتنمية والتسامح والإنسانية، ويعيش جميع أبنائه في رفاهية وازدهار، كما أن الرؤية المستقبلية للخمسين عاماً المقبلة تسير على النهج ذاته لترسيخ مكانة الإمارات في مختلف المحافل الدولية، وتوفير الحياة الكريمة لشعب الإمارات، وضمان الريادة والإبداع والابتكار.

ومن جانبه، قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي إن الاحتفال بيوم العلم له أهمية خاصة هذا العام كونه يتزامن مع احتفالنا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، لذلك فهو يرمز لخمسين عاماً من الإنجازات والنجاحات تصدرت خلالها دولة الإمارات العديد من المؤشرات العالمية، كما أنه يدشن لخمسين عاماً جديدة من التنمية المجتمعية والإنسانية والاقتصادية لتساهم في تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مختلف المجالات.

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