«الشارقة الإسلامي» يحتفل بيوم العلم بأجواء وطنية تجسد أسمى معاني الانتماء

المصدر: دبي - البيان

احتفل مصرف الشارقة الإسلامي بيوم العلم الذي يصادف 3 نوفمبر من كل عام، برفع العلم في تمام الساعة 11 صباحاً على وقع السلام الوطني أمام برج المصرف على كورنيش الخان، بالتزامن مع باقي المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والخاصة في الدولة.

أجواء وطنية

وحضر الاحتفال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وأحمد سعد، نائب الرئيس التنفيذي بالمصرف، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالمصرف، وسط أجواء وطنية تجسد أسمى معاني الانتماء وتؤكد وحدة وتلاحم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة تحت راية الاتحاد.

مسيرة إنجازات

وأكد محمد عبدالله أن تزامن يوم العلم هذا العام مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي يعزز من أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة التي ترسخ مسيرة الإنجازات الوطنية في جميع المجالات، لتجعل الإمارات واحدة من بين أفضل دول العالم، محققة لمواطنيها وسكانها مقومات الحياة الكريمة في ظل نهضة اقتصادية واجتماعية وتنموية طالت مختلف القطاعات.

وأضاف: «في يوم العلم الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، نستذكر عطاءات الآباء المؤسسين وتضحياتهم من أجل عزة ورفعة هذا الوطن، مستحضرين في ذلك كل معاني الولاء وقيم الانتماء التي يعززها العلم في نفوس كل واحد من أبناء وبنات دولة الإمارات، التي طالما حملت لواء التسامح والمحبة للإنسانية جمعاء، وحرصت على إيصالها للعالم».

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