وصل تحتفل بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان

احتفلت مجموعة وصل لإدارة الأصول بيوم العلم، المناسبة التي تحتفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل عام، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجه الدعوة للمواطنين والمؤسسات والوزارات لرفع علم الدولة صباح هذا اليوم. ويتميز يوم العلم هذا العام باحتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وقامت وصل برفع العلم على سارية المبنى الرئيسي للشركة، بحضور هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إضافة إلى كبار مسؤوليها.

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