«أدنيك» تحتفي بيوم العلم في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

احتفلت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بيوم العلم الذي يمثل مناسبة وطنية غالية نحتفي خلالها برمز عزتنا وفخرنا وهويتنا.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «نحتفي اليوم بهذه المناسبة الوطنية التي ترسخ أسمى معاني الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن المعطاء، حيث يلتف فيه أبناء الإمارات حول قيادتهم الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس للنهوض بمقدرات الوطن ورفعة أبنائه».

وأشار الظاهري إلى أن رؤية وتطلعات الآباء المؤسسين وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كانت نبراساً لتاريخ امتد على مدى خمسة عقود من الزمن، خطت فيها سواعدهم راية الوطن لتصبح رمزاً لحاضر مزدهر وخريطة طريق تحدد ملامح الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف: «في يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة لمواصلة العمل والجهود للنهوض بواقع ومستقبل كافة القطاعات المجتمعية والاقتصادية للخمسين المقبلة، لنسلم الراية لأجيال المستقبل التي ستعمل على البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات، ليبقى علم الإمارات عالياً شامخاً نفاخر به الأمم».

وتقدم الظاهري، موظفي الشركة في فعالية رفع علم الدولة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة عدد من الموظفين والمسؤولين في الشركة بالتزامن مع فعالية رفع العلم أيضاً في مركز العين للمؤتمرات.

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