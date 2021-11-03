مجموعة الإمارات تحتفل بيوم العلم في اليوبيل الذهبي

المصدر: دبي - البيان

رفع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، علم دولة الإمارات العربية المتحدة أمام مبنى المقر الرئيس لمجموعة الإمارات احتفالاً بـ«يوم العلم»، رمز وحدة الدولة في عامها الخمسين، وذلك بحضور عدد كبير من العاملين في المجموعة التي تضم طيران الإمارات ودناتا.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يُعد يوم العلم، الذي يتزامن هذا العام مع الذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، بمثابة تذكير دائم بعظمة أمتنا، واعتزازنا بقيادتنا الحكيمة. فنحن نُعلي شأن كل ما يمثله علمنا، ونجدد التزامنا بالأهداف العظيمة لدولتنا، ونستذكر بفخر الإنجازات الكبيرة التي تحققت، متطلعين بطموح وتصميم إلى الخمسين عاماً المقبلة لخلق مستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا».

ويوم العلم حدث سنوي لتكريم جهود الآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجديد للروح الوطنية، ومناسبة للتأمل في إنجازات عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منذ أن تولى مقاليد الحكم في عام 2004. وتحتفل بهذه المناسبة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز