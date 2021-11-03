خمسون جنسية من موظفي بنك «اتش اس بي سي» يحتفلون بيوم العلم

المصدر: دبي - البيان

حطم بنك «اتش اس بي سي - الإمارات» HSBC رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية ™، بعد أن قام خمسون موظفاً لديه من خمسين بلداً بترديد مجموعة أبيات من قصيدة «الله عطانا خير وأنعام» للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الأب المؤسس لدولة الإمارات، للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة ولإبراز مدى التزام البنك بالتنوع الثقافي والشمولية والتواصل العالمي التي تمثل قيماً مشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد اجتمع خمسون موظفاً من 50 بلداً، ممن يعملون في المقر الرئيسي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة في وسط مدينة دبي، لتحقيق الرقم القياسي لـ «أكبر عدد من الجنسيات تردد قصيدة شعرية».

وبالتعليق على ذلك، قال عبد الفتاح شرف، مدير عام المجموعة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة: «يرمز رقمنا القياسي الخمسين الذي تم تسجيله إلى ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنه لمن دواعي فخرنا الإعلان عن هذا الإنجاز في يوم الاحتفال بيوم العلم الإماراتي. لقد اجتمعنا للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإرسال رسالة تقدير للدولة من خلال ترديد واحدة من أشهر القصائد الشعرية التي كتبها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، باعتباره الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة».

ولقد اختار HSBC هذا العام موضوع الشعر كوسيلة فنية وثقافية لزيادة الوعي بأهمية تكيف المدن مع التغيرات المناخية، من خلال التعاون مع شعراء محليين في المدن الكبرى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا للقيام بذلك.

كما أن هذا الرقم القياسي العالمي الجديد، المعترف به من قبل لجنة التحكيم الرسمية لدى مؤسسة غينيس للأرقام القياسية ™، يمثل أيضاً محطة مهمة في سجل إنجازات بنك HSBC الإمارات العربية المتحدة، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ 75 لتأسيسه، حيث كان البنك الأول والوحيد في الدولة الذي يبدأ نشاطه المصرفي في العام 1946.

وقد حقق بنك HSBC الإمارات العربية المتحدة الكثير من النمو والازدهار لأعماله بالتزامن مع مسيرة النمو والتطور لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام بتوسيع نطاق أعماله من فرع واحد بجانب خور دبي إلى أكبر قاعدة أعمال مالية ومصرفية لمجموعة HSBC في منطقة الشرق الأوسط يعمل على دعم طموحات نمو عملائه من الحكومات إلى الشركات الأجنبية والشركات الصغيرة سريعة النمو ورجال الأعمال والأفراد.

وأضاف عبد الفتاح شرف قائلاً: «لقد نجحت رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء دولة زاخرة بالإمكانيات، ولقد بات هذا الأمر أكثر وضوحاً من أي وقت مضى مع بدء انطلاق معرض إكسبو لمدة ستة أشهر كمعرض عالمي للابتكار والأفكار التي ستشكل مستقبل العالم. وتزامناً مع احتفالنا بمرور 75 عاماً على فتح عالم من الفرص في دولة الإمارات، سيواصل بنك HSBC الاستثمار في تحقيق النمو المستقبلي للدولة لعقود مقبلة».

هذا وقد أصدر HSBC العديد من الإعلانات المهمة هذا العام لدعم خطط النمو لعملائه في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مبادرة النمو للأعمال الإماراتية برأسمال قدره 5 مليارات دولار أمريكي والتوسع في عمليات الخدمات المصرفية الخاصة في سوق أبوظبي العالمي ضمن خطط البنك لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً له في مجال الخبرات في إدارة ثروات المغتربين.

ومن الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يسجل فيها HSBC الإمارات رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس بعد أن تم تقديره في عام 2019 بجائزة لـ «سباق تتابع الدراجات الثابتة لأكبر عدد من الجنسيات المختلفة»، والتي كانت بمثابة الافتتاح الرسمي للمقر الجديد للبنك في الإمارات العربية المتحدة وهو برج HSBC في دبي.

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