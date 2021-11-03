«الإمارات الإسلامي» يحتفي بيوم العلم بمشاركة طلبة المدارس

المصدر: دبي- البيان

احتفل «الإمارات الإسلامي»، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم بمناسبة «يوم العلم» الإماراتي باحتفالية، أقامها في مقره الرئيسي بمدينة دبي الطبية بمشاركة صلاح أمين الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي» وعدد من مسؤولي الإدارة العليا وموظفي المصرف وطلاب مدارس حماية، حيث قاموا برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة على أنغام النشيد الوطني.

ومن خلال هذه الفعالية، انضم «الإمارات الإسلامي» إلى احتفالات «يوم العلم»، التي تقام في مختلف أرجاء الوطن، وتأتي تزامناً مع الذكرى السنوية لتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مقاليد الحكم رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2004. وتشكل احتفالات «يوم العلم» مناسبة وطنية للمواطنين والمقيمين وتعكس التكاتف المجتمعي والانتماء والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، وجهود الآباء المؤسسين، التي أسهمت ببناء نهضة حضارية في الدولة.

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